Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego USA ścigają tankowiec Bella 1 i co sprawia, że jednostka jest uznawana za „bezpaństwową”?

Jakie kroki podjęły rosyjskie władze w odpowiedzi na działania USA wobec tankowca?

Jakie powiązania można dostrzec między sytuacją tankowca a negocjacjami pokojowymi pomiędzy Rosją a Ukrainą?

Jakie są konsekwencje działań USA wobec wenezuelskich tankowców na Morzu Karaibskim?

Jakie działania podejmuje USA, aby wywrzeć presję na prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro?

Amerykańska straż przybrzeżna od niemal dwóch tygodni śledzi jednostkę Bella 1 – statek, który wyruszył z Iranu, po ropę naftową do Wenezueli. Choć próbowano go przechwycić, jego załoga nie zastosowała się do poleceń i zmieniła kurs. Od tamtej pory statek próbował ubiegać się o ochronę Rosji, a jego załoga namalowała rosyjską flagę na burcie i informowała przez radio, iż płynie pod rosyjskim nadzorem. Później Bella 1 pojawiła się w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą – Marinera – z portem macierzystym w Soczi nad Morzem Czarnym.

Do sprawy odniosły się teraz władze Rosji, które wystosowały do USA oficjalny apel ws. statku.

​Rosja prosi USA, by nie ścigały tankowca Bella 1

Rosyjskie władze zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z oficjalnym wnioskiem dyplomatycznym o zaprzestanie pościgu za tankowcem Bella 1, który płynął do Wenezueli, a obecnie ucieka przed Strażą Przybrzeżną na Oceanie Atlantyckim – podaje dziennik „New York Times”. Prośba ta została przekazana w środę późnym wieczorem do Departamentu Stanu USA.