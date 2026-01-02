Aktualizacja: 02.01.2026 09:00 Publikacja: 02.01.2026 08:13
USA wzięły na celownik tankowce płynące do Wenezueli. Na zdjęciu Centuries, statek pływający pod banderą Panamy, który 20 grudnia nad ranem zajęli Amerykanie.
Foto: REUTERS/DHS
Amerykańska straż przybrzeżna od niemal dwóch tygodni śledzi jednostkę Bella 1 – statek, który wyruszył z Iranu, po ropę naftową do Wenezueli. Choć próbowano go przechwycić, jego załoga nie zastosowała się do poleceń i zmieniła kurs. Od tamtej pory statek próbował ubiegać się o ochronę Rosji, a jego załoga namalowała rosyjską flagę na burcie i informowała przez radio, iż płynie pod rosyjskim nadzorem. Później Bella 1 pojawiła się w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą – Marinera – z portem macierzystym w Soczi nad Morzem Czarnym.
Do sprawy odniosły się teraz władze Rosji, które wystosowały do USA oficjalny apel ws. statku.
Rosyjskie władze zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z oficjalnym wnioskiem dyplomatycznym o zaprzestanie pościgu za tankowcem Bella 1, który płynął do Wenezueli, a obecnie ucieka przed Strażą Przybrzeżną na Oceanie Atlantyckim – podaje dziennik „New York Times”. Prośba ta została przekazana w środę późnym wieczorem do Departamentu Stanu USA.
Wniosek Rosji zbiegł się w czasie z próbami podejmowanymi przez Donalda Trumpa dotyczącymi wynegocjowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą – na początku tygodnia prezydent USA gościł ukraińskiego przywódcę Wołodymyra Zełenskiego na Florydzie, gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-Lago, toczą się rozmowy w sprawie zawarcia pokoju. Po spotkaniu politycy wyrazili optymizm co do zakończenia wojny, mimo że wciąż nie ustalono szczegółów w drażliwych kwestiach gwarancji bezpieczeństwa i wymiany terytoriów. „Żądanie Rosji, by USA zaprzestały pościgu za statkiem, może dodać nowego znaczenia negocjacjom” – ocenia „New York Times”.
Do sprawy nie odniósł się dotychczas Biały Dom. Anonimowy amerykański urzędnik, z którym rozmawiał amerykański dziennik, stwierdził jednak, że administracja Trumpa wciąż uważa tankowiec Bella 1 za „bezpaństwowy” – pływał on bowiem pod fałszywą flagą.
„New York Times” zauważa, że choć uzyskanie rosyjskiej ochrony dla statku może być mało prawdopodobne w świetle prawa międzynarodowego, to działania Rosji mogą skomplikować i utrudnić próbę przejęcia Belli 1 przez Stany Zjednoczone.
Pierwsze informacje o pościgu za tankowcem Bella 1 na wodach Morza Karaibskiego pojawiły się w poniedziałek 22 grudnia, po tym, jak dwa dni wcześniej USA zajęły drugi w ciągu ostatnich kilkunastu dni tankowiec, który miał transportować wenezuelską ropę. Po zajęciu pierwszego tankowca Donald Trump ogłosił blokadę morską Wenezueli, obejmującą wszystkie tankowce, na które nałożono sankcje w związku z udziałem w transporcie objętej sankcjami ropy. „New York Times” przypomina, że eksport ropy – głównie do Chin – utrzymuje wenezuelską gospodarkę na powierzchni.
Wcześniej USA informowały, że ścigany przez straż przybrzeżną tankowiec wchodzi w skład tzw. floty cieni. Jednostka pływa pod fałszywą banderą – przekazał przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych.
Dotychczas Stany Zjednoczone przejęły dwa inne tankowce na Karaibach, a amerykańscy urzędnicy informowali o planach przejęcia kolejnych statków. 20 grudnia nad ranem Amerykanie zajęli pływający pod banderą Panamy tankowiec Centuries. Biały Dom poinformował, że była to jednostka „wchodząca w skład wenezuelskiej floty cieni, która przewozi skradzioną ropę”. Do zajęcia pierwszego tankowca, Skippera, doszło zaś 10 grudnia. To po jego zajęciu Trump ogłosił blokadę morską Wenezueli. Amerykański prezydent poinformował jednocześnie, że domaga się zwrotu aktywów amerykańskich spółek naftowych znacjonalizowanych przez władze Wenezueli jeszcze za rządów poprzedniego prezydenta Wenezueli, Hugona Cháveza.
USA wywierają rosnącą presję na reżim obecnego prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro od początku września, gdy rozpoczęła się operacja amerykańskiej armii wymierzona w kartele narkotykowe biorące udział w przerzucie narkotyków do USA. Amerykanie skierowali w rejon Morza Karaibskiego najpierw osiem okrętów (w tym okręty desantowe), a potem również grupę uderzeniową lotniskowca USS Gerald Ford (łącznie, na pokładach okrętów, które znajdują się w pobliżu Wenezueli jest ok. 15 tys. żołnierzy USA). Amerykanie przebazowali też 10 myśliwców F-35 na Portoryko.
Siły USA na Morzu Karaibskim
Foto: PAP
Od 2 września armia USA atakuje łodzie mające należeć do przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim i, od pewnego czasu, na wschodnim Pacyfiku. Waszyngton oskarża Maduro o wspieranie przemytu narkotyków do USA. Amerykanie twierdzą, że reżim w Caracas de facto kontroluje tzw. Kartel Słońc (Cartel de los Soles), który uczestniczy w tym przemycie (władze w Caracas temu zaprzeczają). USA uznały Cartel de los Soles za organizację terrorystyczną, a za pomoc w ujęciu Maduro Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dol. – tyle, ile w przeszłości oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena.
Od 2 września 2025 roku USA przeprowadziły 35 ataków na łodzie, które miały brać udział w przemycie narkotyków. W atakach tych zginęło 115 osób – tak wynika z danych przekazywanych przez administrację USA. Amerykańska armia przeprowadza te ataki bez uzyskania na nie zgody Kongresu.
Przywódca Wenezueli Nicolás Maduro w wywiadzie, który wyemitowano 1 stycznia, zadeklarował gotowość do negocjacji z USA w sprawie porozumienia dotyczącego walki z przemytem narkotyków. Deklaracja pojawiła się po tym, jak pod koniec 2025 r. Donald Trump potwierdził, że USA przeprowadziły atak na terytorium Wenezueli na portowy dok wykorzystywany przez przemytników narkotyków.
Wcześniej Maduro wielokrotnie przekonywał, że USA chcą dokonać agresji na Wenezuelę, by doprowadzić do zmiany władzy i przejęcia kontroli nad zasobami naturalnymi kraju, zwłaszcza ropą.
Źródło: rp.pl
