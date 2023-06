Serbia odwraca się od Rosji

– Przyszłość Serbii leży w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Rosja po tej wojnie będzie bankrutem – powiedział Murphy po spotkaniu z Vučiciem.

Serbia formalnie ubiega się o przystąpienie do Unii, jednak postęp procesu akcesyjnego do tej pory był bardzo ograniczony. Teraz może się to zmienić. Dla kraju sprowadzonego do niewielkich rozmiarów (77 tys. km kw., 6,5 mln mieszkańców) i pozbawionego wyjścia na morze integracja europejska jest jedynym sposobem na wyrwanie się z nędzy. Jugosławia była w latach 80. wyraźnie bogatsza od Polski, jednak dziś zdaniem MFW Polacy cieszą się z dwukrotnie większych realnych dochodów niż Serbowie.

Administracja Bidena podobną do Serbii strategię zastosowała wcześniej wobec Polski. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, zapomniała o podważaniu przez rząd PiS zasad państwa prawa i nawiązała z nim bliską współpracę. Prezydent USA był dwa razy w Warszawie. Jednak na Bałkanach takie podejście jest przyjmowane niechętnie u tych, którzy na poważnie biorą pod uwagę unijne wartości. Nie wiadomo też, na ile społeczeństwo serbskie zaakceptuje zwrot w polityce zagranicznej kraju. Pamięć nalotów NATO na Belgrad i inne miasta Serbii w 1999 roku wciąż pozostaje żywa.