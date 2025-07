Benefit Systems na rynku wellbeing: przepis na skalowalny sukces

Kryzysowa szansa

Zgodnie z chińskim powiedzeniem kryzys może oznaczać też szansę, którą pandemia stała się dla Benefit Systems. Dostosowując się do nowych warunków rynkowych spółka zoptymalizowała koszty i przeprowadziła restrukturyzację modelu biznesowego, przyspieszając rozwój usług cyfrowych oraz wprowadzając nowe, dostosowane do pandemicznych realiów – formy benefitów, które wspierały nie tylko fizyczny, ale i psychiczny dobrostan pracowników.

Efekty zmian zaczęły być widoczne już w połowie 2021 r., gdy gospodarka zaczęła odbijać po pandemicznych lockdownach, które skłoniły wiele osób do większej dbałości o zdrowy styl życia i dobrostan.

Przełomowy okazał się rok 2022, gdy Benefit Systems zwiększył liczbę kart sportowych w Polsce i za granicą do rekordowego poziomu 1,6 mln. Skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu rocznym dwukrotnie (do 1,9 mld zł), a zysk netto sięgnął 139 mln zł. Te wyniki były znacząco lepsze niż przed pandemią, co pokazało, że spółka nie tylko poradziła sobie z kryzysem, ale wyszła z niego silniejsza. Potwierdziły to kolejne dwa lata, gdy Benefit Systems dynamicznie zwiększała przychody dochodząc do 3,4 mld zł w 2024 r., w czym pomogła ekspansja za granicą.

Zdaniem Jamesa Van Bergha, sukces Benefit Systems na wszystkich tych rynkach jest bardzo podobny. – Na każdym rynku budujemy silny zespół, w którym pracują osoby z danego kraju. Żadne z tych przedsiębiorstw nie ma polskiego ani zagranicznego kierownika – zaznacza założyciel Benefit Systems. Dodaje, że za wsparcie i nadzór nad spółkami zagranicznymi, a także za ostateczne decyzje strategiczne odpowiada Benefit Systems International – silny zespół wykwalifikowanych i doświadczonych polskich menedżerów.

Od kilku tygodni pod ich nadzorem jest też Turcja, gdzie w maju Benefit Systems przejęła za 1,6 mld zł Grupę MAC, stając się właścicielem największej w Turcji sieci 127 klubów fitness.