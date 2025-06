Ekonomiści alarmują, że BBB zwiększy do 2035 roku amerykański dług o 3-4 biliony dolarów – oceniają analitycy Kongresu. Już teraz jest on ogromny. To ponad 37 bilionów dolarów, 120 proc. PKB USA. W zeszłym roku deficyt budżetowy Stanów sięgnął aż 7 proc. dochodu narodowego, bardzo dużo w okresie pokoju. Teraz taki poziom deficytu miałby utrzymać się już na stałe.

Biały Dom twierdzi, że taki poziom zobowiązań da się sfinansować dzięki dwóm nowym źródłom dochodów. Jednym z nich ma być szybszy wzrost gospodarczy, drugim dochody z zaporowych ceł wprowadzonych przez administrację Trumpa. Ale eksperci wątpią i w jedno, i w drugie. Zdaniem MFW w tym roku amerykańska gospodarka zamiast przyspieszyć, spowolni do 1,8 proc. Gdy zaś idzie o cła, nie da się dziś powiedzieć, czy i na jakim poziomie zostaną utrzymane i na ile doprowadzą do załamania importu. Dlatego perspektywa wzrostu długu i deficytu Ameryki niepokoi rynki finansowe: rentowność 10-letnich obligacji amerykańskiego skarbu państwa wzrosła już do 4,25 proc. wobec 2,57 proc. dla ich niemieckich odpowiedników.

Dla Trumpa Big Beautiful Bill będzie najważniejszą spuścizną jego drugiej kadencji

W maju jednym głosem przewagi BBB przeszła przez Izbę Reprezentantów. Teraz ustawę powinien zatwierdzić Senat. Tu republikanie mają 53 głosy wobec 47 dla demokratów i ich sojuszników. Choć jednak Partia Republikańska stała się powolnym narzędziem w rękach Trumpa, wynik głosowania do końca nie był pewny. Otwarcie jej przyjęciu sprzeciwił się senator republikański z Karoliny Północnej Thom Tillis. Dwie republikanki, Lisa Murkowski z Alaski i Susan Collins z Maine, uzyskały w ostatniej chwili dodatkowe wsparcia socjalne w swoich stanach w zamian za swoje głosy.

Średnia sondaży z ostatnich tygodni pokazuje, że aż 55 proc. Amerykanów jest przeciwnych przyjęciu ustawy, a tylko 31 proc. ją popiera. Jej przyjęcie może więc skończyć karierę wielu republikańskich kongresmenów w wyborach cząstkowych do parlamentu USA za nieco ponad rok. Ale nawet, jeśli tak się stanie, inaczej niż z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi przez Trumpa, nową ustawę odwrócić będzie trudno. Trumpizm będzie w ten sposób niejako zapisany w kamieniu, także w wielu obszarach, w których, jak w polityce handlowej, prezydent w opinii większości prawników przekroczył swoje uprawnienia.

Przyjęcie ustawy przez Senat postawi natomiast Izbę Reprezentantów przed nie lada wyzwaniem. Donald Trump chce bowiem już w piątek (święto narodowe USA) znaleźć gotową do podpisania ustawę na swoim biurku. Ma nadzieję, że podpis pod nią będzie najtrwalszym dziedzictwem jego drugiej kadencji. Miało nim być wygaszenie wojny na Ukrainie, ale to się nie udało.