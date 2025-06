Jak twierdzi wiceminister, Iran otrzymał propozycje rozmów od Donalda Trumpa i jest gotów do ich rozpoczęcia jeszcze w tym tygodniu. Stawia jedynie dwa podstawowe warunki. Pierwszy to prawo do wzbogacania uranu w celach pokojowych. Drugi to zobowiązanie USA, że nie podejmą nalotów na Iran w czasie trwania negocjacji.

Zdaniem Teheranu prawo do wzbogacania uranu do celów pokojowych gwarantuje Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), którego Iran jest sygnatariuszem. Problem w tym, że do celów pokojowych wystarczy uran wzbogacany do poziomu 3,7 proc., co zresztą gwarantowało Iranowi porozumienie JCPOA z 2015 roku. Gdy USA wystąpiły z tego porozumienia trzy lata później (za pierwszej kadencji Trumpa), reżim ajatollahów, nie licząc się z kosztami rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu nawet 60 proc., głosząc przy okazji konieczność likwidacji państwa żydowskiego. Teheran jest jednak gotów do przekazania wzbogaconego surowca „trzeciej stronie” w zamian za kontynuowanie programu pokojowego.

Stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie irańskiego programu nuklearnego

Zdaniem Białego Domu obecnie nie ma mowy o powrocie do przeszłości. Warunkiem USA jest więc rezygnacja Iranu z wszelkich prac nad wzbogacaniem uranu. Tym bardziej, że Iran otrzymuje surowiec dla jedynej działającej w kraju elektrowni jądrowej w Buszehr od Federacji Rosyjskiej. Zdaniem CNN Waszyngton rozważa jednak szereg propozycji dla Iranu, w tym możliwość udzielenia Iranowi dostępu do kwoty 30 miliardów dolarów na budowę cywilnego programu nuklearnego, złagodzenie sankcji i uwolnienie miliardów dolarów z zamrożonych w USA irańskich funduszy.

Cały program miałby zostać sfinansowany z funduszy państw regionu i funkcjonować na zasadach, w jakich podobny program działa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie elektrownię jądrową budują firmy z Korei Południowej.

Brytyjski dyplomata dla „Rzeczpospolitej”: „za wcześnie na poważne rozmowy”

– Nie sądzę, że w obecnej sytuacji negocjacje mogą przynieść rezultaty. Przepaść w stanowiskach obu stron jest ogromna i jest zapewne za wcześnie na poważne rozmowy – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Teheranie. Jego zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że w części irańskiej elity władzy umocni się przekonanie, że tylko doprowadzony skutecznie do końca program jądrowy może uchronić Iran przed powtórnym atakiem USA i Izraela.