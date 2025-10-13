Na razie nie ma oficjalnego komunikatu w sprawie doniesień francuskiego radia o opuszczeniu kraju przez prezydenta.

Protesty na Madagaskarze, byłej francuskiej kolonii w Afryce, wybuchły 25 września, w związku z przerwami w dostawach wody i prądu. Szybko jednak przekształciły się w rebelię przeciwko władzom kraju oskarżanym o nieudolne rządy, korupcję i niezapewnienie mieszkańcom kraju dostępu do podstawowych usług.

Przeciwnicy polityczni prezydenta w parlamencie, w związku z protestami, rozpoczęli procedurę impeachmentu Rajoeliny – o czym poinformował lider opozycji, Siteny Randrianasoloniaiko.

45 proc. O tyle w latach 1960-2020 zmniejszyło się na Madagskarze PKB per capita

Rajoelina alarmował w niedzielę, że w kraju dochodzi do próby siłowego zamachu stanu, po tym, jak jednostka CAPSAT przeszła na stronę buntowników. W 2009 roku jednostka ta pomogła obecnemu prezydentowi przejąć władzę – teraz wypowiedziała mu posłuszeństwo, a jej dowództwo oświadczyło, że przejmuje kontrolę nad armią i wyznaczyło nowego głównodowodzącego. W poniedziałek kontrolę nad żandarmerią przejęła frakcja w jej szeregach, która popierała protestujących.

Senat pozbawił stanowiska przewodniczącego Senatu Richarda Ravalomananę i wyznaczył na stanowisko tymczasowego przewodniczącego Jeana André Ndremanjary'ego. W momencie, gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, do czasu rozpisania nowych wyborów obowiązki głowy państwa sprawuje właśnie przewodniczący Senatu.