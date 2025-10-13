Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nieoficjalnie: Prezydent Madagaskaru uciekł z kraju na pokładzie francuskiego samolotu

Andry Rajoelina, prezydent Madagaskaru, miał opuścić kraj na pokładzie francuskiego samolotu wojskowego - poinformowało francuskie radio RFI.

Publikacja: 13.10.2025 15:11

Andry Rajoelina

Andry Rajoelina

Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego na Madagaskarze doszło do gwałtownych protestów społecznych?
  • Jakie znaczenie miało przejście na stronę protestujących elitarnej jednostki wojskowej CAPSAT?
  • Co zarzucała władzom Madagaskaru Komisja Praw Człowieka ONZ?

Pomocy Rajoelinie miał udzielić prezydent Francji, Emmanuel Macron, po tym, jak przywódca Madagaskaru utracił poparcie elitarnej jednostki armii CAPSAT, która przeszła na stronę przeciwników prezydenta. 

Dlaczego prezydent Madagaskaru uciekł z kraju?

Utrata poparcia CAPSAT sprawiła, że Rajoelina znalazł się w politycznej izolacji. Na wyspie od dłuższego czasu trwają protesty przeciwko korupcji władz i złej sytuacji materialnej mieszkańców. Kluczową rolę w protestach odgrywają młodzi mieszkańcy Madagaskaru, przez co demonstracje określano w przeszłości mianem protestów pokolenia Zet. 

Wobec protestów prezydent zdecydował się na odwołanie rządu, ale nie uspokoiło to nastrojów. – Przepraszamy, jeśli członkowie rządu nie wywiązali się z zadań im powierzonych – mówił prezydent w orędziu po zdymisjonowaniu rządu. Wcześniej odwołał ministra energii za to, że ten nie wywiązywał się z obowiązków. 

Czytaj więcej

Na Madagaskarze doszło do protestów społecznych
Polityka
Madagaskar: Pokolenie Zet obaliło rząd. Jest decyzja prezydenta
Na razie nie ma oficjalnego komunikatu w sprawie doniesień francuskiego radia o opuszczeniu kraju przez prezydenta. 

Protesty na Madagaskarze, byłej francuskiej kolonii w Afryce, wybuchły 25 września, w związku z przerwami w dostawach wody i prądu. Szybko jednak przekształciły się w rebelię przeciwko władzom kraju oskarżanym o nieudolne rządy, korupcję i niezapewnienie mieszkańcom kraju dostępu do podstawowych usług. 

Przeciwnicy polityczni prezydenta w parlamencie, w związku z protestami, rozpoczęli procedurę impeachmentu Rajoeliny – o czym poinformował lider opozycji, Siteny Randrianasoloniaiko.

45 proc.

O tyle w latach 1960-2020 zmniejszyło się na Madagskarze PKB per capita

Rajoelina alarmował w niedzielę, że w kraju dochodzi do próby siłowego zamachu stanu, po tym, jak jednostka CAPSAT przeszła na stronę buntowników. W 2009 roku jednostka ta pomogła obecnemu prezydentowi przejąć władzę – teraz wypowiedziała mu posłuszeństwo, a jej dowództwo oświadczyło, że przejmuje kontrolę nad armią i wyznaczyło nowego głównodowodzącego. W poniedziałek kontrolę nad żandarmerią przejęła frakcja w jej szeregach, która popierała protestujących. 

Senat pozbawił stanowiska przewodniczącego Senatu Richarda Ravalomananę i wyznaczył na stanowisko tymczasowego przewodniczącego Jeana André Ndremanjary'ego. W momencie, gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, do czasu rozpisania nowych wyborów obowiązki głowy państwa sprawuje właśnie przewodniczący Senatu. 

Trzech na czterech mieszkańców Madagaskaru żyje w biedzie

W poniedziałek tysiące osób zgromadziły się na ulicach stolicy Madagaskaru, Antananarywy, skandując „prezydent musi natychmiast odejść”. Jeden z uczestników protestów, 22-letni Adrianarivony Fanomegantsoa, pracownik hotelowy, w rozmowie z agencją Reutera mówił, że z wynagrodzeniem miesięcznym stanowiącym równowartość 67 dolarów nie wystarcza mu pieniędzy na jedzenie. Dlatego dołączył do protestów. – Przez 16 lat prezydent i jego rząd nie zrobili niczego, oprócz wzbogacenia się, podczas gdy ludzie pozostali biedni. I młodzi, pokolenie Zet, cierpią najbardziej – podkreślił. 

Od 25 września w starciach pomiędzy protestującymi a siłami bezpieczeństwa zginęły co najmniej 22 osoby, a ok. 100 zostało rannych – szacuje ONZ. Komisja Praw Człowieka ONZ potępiła użycie przez władze Madagaskaru „niepotrzebnej siły” stosowanej przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa próbujących stłumić protesty.

W liczącym ok. 30 mln mieszkańców Madagaskarze 3/4 populacji żyje w biedzie. PKB per capita zmniejszyło się w kraju między 1960 (rok uzyskania niepodległości) a 2020 rokiem o 45 proc. – wynika z szacunków Banku Światowego.

Madagaskar jest największym na świecie producentem wanilii, eksportuje także nikiel, kobalt, tekstylia. 

Źródło: rp.pl

