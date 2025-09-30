Aktualizacja: 30.09.2025 10:06 Publikacja: 30.09.2025 09:28
Na Madagaskarze doszło do protestów społecznych
Foto: REUTERS/Zo Andrianjafy
– Przepraszamy, jeśli członkowie rządu nie wywiązali się z zadań im powierzonych – mówił prezydent w orędziu.
W protestach, które – podobnie jak protesty, które doprowadziły niedawno do upadku rządu w Nepalu – określono mianem „protestów pokolenia Zet” uczestniczyły tysiące osób. Od czwartku protestujący wychodzili na ulice Madagaskaru, demonstrując pod hasłem „chcemy żyć, a nie przetrwać”.
Komisja Praw Człowieka ONZ potępiła użycie przez władze Madagaskaru „niepotrzebnej siły” stosowanej przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa próbujących stłumić protesty. W wyniku użycia siły przez władze zginęło co najmniej 22 protestujących, a ok. 100 zostało rannych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Madagaskaru nie zgadza się z szacunkami dotyczącymi liczby ofiar tłumienia protestów, przedstawionymi przez ONZ. Dane te – jak głosi oświadczenie MSZ – opierają się na „plotkach i dezinformacji”.
Protesty rozpoczęły się w stolicy Madagaskaru, Antananarywie, ale potem ogarnęły również osiem innych miast. W stolicy, w związku z protestami, wprowadzono trwającą od zmierzchu do świtu godzinę policyjną w związku z doniesieniami o aktach przemocy i grabieży.
Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka Volker Türk przyznał, że jest „zszokowany” aktami przemocy, których dopuścili się funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Jak mówił, na Madagaskarze doszło do aresztowań, pobić i używania ostrej amunicji przeciw demonstrantom.
„Wzywam siły bezpieczeństwa do zaprzestania używania niepotrzebnej i nieproporcjonalnej siły oraz do natychmiastowego zwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych protestujących” – napisał Türk w oświadczeniu.
Andry Rajoelina, prezydent Madagaskaru
Według ONZ wśród ofiar są zarówno protestujący, jak i osoby postronne, ale także ofiary aktów przemocy i grabieży w wykonaniu gangów, które towarzyszą protestom.
W ubiegłym tygodniu prezydent Madagaskaru ogłosił, że odwołał ze stanowiska ministra energii za to, że ten nie wywiązywał się z obowiązków, ale protestujący żądali dymisji całego rządu, a nawet prezydenta. W poniedziałek na ulice wyszły kolejne tysiące protestujących.
– Rozumiem gniew, smutek i problemy wywołane problemami z dostępem do prądu i wody – przyznał Rajoelina w orędziu wyemitowanym przez państwową telewizję. Prezydent dodał, że w związku z tym zdecydował się odwołać premiera i rząd. W ciągu trzech dni prezydent ma wybrać nowego premiera.
Protestujący byli w ubiegłym tygodniu oskarżani o podpalenia domów dwóch parlamentarzystów. Jednak przedstawiciele pokolenia Zet twierdzą, że aktów wandalizmu dokonują „wynajęci bandyci”, którzy dopuszczali się grabieży, by zaszkodzić sprawie protestujących.
Madagaskar, od momentu wybicia się na niepodległość w 1960 roku, doświadczał wielu protestów społecznych. W 2009 roku w wyniku protestów ustąpić musiał były prezydent Marc Ravalomanana. Rajoelina jest jego następcą. Obecne protesty są największym wyzwaniem, z jakim Rajoelina mierzy się od momentu reelekcji w 2023 roku.
