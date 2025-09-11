Władze Nepalu próbowały zablokować dostęp do mediów społecznościowych (obejmował serwisy takie jak Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, X czy Reddit – łącznie 26 platform) w związku z nieprzestrzeganiem przez nie lokalnych przepisów nakazujących zarejestrowanie w Nepalu lokalnego przedstawiciela oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontrolę treści w serwisach. Obowiązek ten miał pomóc w walce z dezinformacją i mową nienawiści.



Jak doszło do protestów, które doprowadziły do upadku rządu Nepalu?

Podjęta przez władze próba wywołała gwałtowny protest Nepalczyków, którzy wyszli na ulice Katmandu i innych miast. Większość protestujących stanowili młodzi ludzie, którzy przekonywali, że protestują przeciwko korupcji rządu – próbę blokady mediów społecznościowych odebrano jako sposób uniemożliwienia informowania opinii publicznej o nadużyciach rządzących. Protesty szybko określono mianem „protestów pokolenia Zet” (pokolenie Zet to osoby urodzone między 1995 a 2010 lub 2012 rokiem). By opanować sytuację władze wycofały się z blokady mediów społecznościowych i wprowadziły godzinę policyjną w Katmandu. To nie powstrzymało protestów – w efekcie do dymisji podał się premier K.P. Sharma Oli.

W środę budynku parlamentu, który był w poprzednich dniach atakowany przez protestujących, pilnowali żołnierze. Wojskowe patrole i pojazdy opancerzone pojawiły się też na ulicach Katmandu, objętego bezterminową godziną policyjną.

Liczba ofiar śmiertelnych protestów, w czasie których demonstranci ścierali się z policją, a policjanci używali gazu łzawiącego i gumowych kuk, wzrosła do 25. Rannych zostało 633 osób.