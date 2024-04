Padł rekord legalnych pracowników z zagranicy w Polsce. Pomogli Azjaci

Już ponad milion 138 tys. cudzoziemców pracowało w Polsce legalnie pod koniec marca tego roku (czyli było objętych składakami na ZUS). To prawie o 65 tys. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w dotychczasowych statystykach zakładu, które pokazały na koniec zeszłego roku lekki spadek łącznej liczby pracujących - o 10,5 tys. do 16,26 mln osób. A to dowodzi, że wakaty po Polakach odchodzących na emeryturę w wielu branżach wypełniają coraz częściej cudzoziemcy. Nadal są to w większości Ukraińcy, których liczba w rejestrach ZUS doszła pod koniec marca do 762,2 tys., o ponad 20 tys.(ok. 3 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Kolumbijczyków ciągnie nad Wisłę

Jednak znacznie szybciej przybywało tam pracowników z Azji – w tym z Nepalu, Filipin i Bangladeszu - a także z Ameryki Południowej, a szczególnie z Kolumbii.

Jak wynika z danych ZUS, pod koniec marca pracowało już w Polsce ponad 6,5 tys. Kolumbijczyków, prawie 2,5-krotnie więcej niż rok wcześniej. Rekrutację pracowników z Kolumbii – podobnie jak z większości krajów Ameryki Południowej — ułatwia możliwość ich przyjazdu do Polski na trzy miesiące w ramach ruchu bezwizowego. Nie muszą, jak przybysze z Azji, miesiącami wyczekiwać na polską wizę a mając zapewnioną pracę w Polsce, mogą już po przyjeździe, w ciągu 90 dni mogą złożyć wniosek o kartę pobytu czasowego.

Pracownik z Azji zastąpi Ukraińca?

W rejestrach ZUS i na rynku pracy (m.in. w zakładach spożywczych) szybko przybywa też Filipińczyków. Ich liczba wzrosła w ciągu roku prawie o połowę, do niemal 11 tysięcy, przy jeszcze szybszym przyroście migrantów zarobkowych z Nepalu. Pod koniec marca pracowało ich w Polsce ponad 7,2 tysiące, czyli prawie o trzy czwarte więcej niż rok wcześniej. O ponad jedną trzecią wzrosła też w ujęciu rocznym liczba zatrudnionych w Polsce Uzbeków (do ponad 7,3 tys.) i Indonezyjczyków (6,5 tys.). Coraz więcej – bo prawie 21 tys. - pracuje też w Polsce Hindusów, którzy są już czwartą co do wielkości grupą cudzoziemców w rejestrach ZUS.