Polscy pracodawcy polubili Kolumbijczyków

W tym roku Kolumbijczycy wyraźnie wyprzedzili Filipińczyków (12,5 tys. zezwoleń) czy Hindusów (10,2 tys.), w czym pomaga nie tylko podkreślana przez pracodawców ich motywacja do pracy – Kolumbijczycy bardzo doceniają stabilność zatrudnienia. Zależy im na związaniu się z jednym pracodawcą na dłuższy czas. Cechuje ich wysoki poziom motywacji oraz wytrwałość. Są wydajni i sumienni – wylicza Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych w agencji zatrudnienia Gremi Personalm, gdzie przybysze z Kolumbii są już piątą co do wielkości grupą pracowników (po obywatelach Ukrainy, Gruzji, Białorusi oraz Mołdawii) pracując najczęściej w branży spożywczej.

Dodatkowym atutem przybyszów z Kolumbii jest możliwość ich szybkiego zatrudnienia, bo mogą przyjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego (na 90 dni).

Furtka dla Kolumbijczyka

Jak ocenia Michał Wysłocki, menedżer Zespołu Immigration w EY Polska i ekspert ABSL, większego wpływu na imigrację z Kolumbii nie miało wprowadzone w sierpniu 2024 r. rozporządzenie MSZ, które zablokowało możliwość wjazdu w ruchu bezwizowym do Polski Kolumbijczyków, jeśli deklarowali, że celem ich pobytu jest podjęcie pracy.

Rozporządzenie wywołało sporo zamieszania i niepewności (Straż Graniczna dostała je z poślizgiem), ale agencje zatrudnienia szybko sobie poradziły z problemem. Dostrzegły bowiem lukę w decyzji MSZ; wystarczy, że Kolumbijczyk, chcąc skorzystać z ruchu bezwizowego, zadeklaruje, iż przyjeżdża do Polski w celach turystycznych. Potem zaś, gdy już jest na miejscu, nie ma żadnych przeszkód, by go legalnie zatrudnić. Pracodawca, czy też agencja zatrudnienia występuje formalnie o zezwolenie na pracę dla „turysty” z Kolumbii, który może ją wykonywać do chwili, gdy upłynie 90-dniowy termin bezwizowego pobytu.

W międzyczasie Kolumbijczyk składa wniosek o pobyt czasowy (złożenie wniosku legalizuje jego pobyt nad Wisłą), który pozwoli mu na dłuższą pracę w Polsce.