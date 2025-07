Studia menedżerskie, techniczne i medyczne II stopnia (czyli magisterskie) zapewniają najwyższe średnie wynagrodzenie w pierwszym roku po dyplomie, zwłaszcza w przypadku osób, które łączą naukę z pracą, studiując niestacjonarnie – wynika z najnowszej, dziesiątej już edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), który objął osoby kończące uczelnie w 2023 r.

Reklama

Foto: Paweł Krupecki

Menedżerowie na czele

Według danych systemu, najwyższą medianą średnich zarobków w pierwszym roku po dyplomie mogli się pochwalić absolwenci dwóch kierunków dwuletnich studiów niestacjonarnych II stopnia Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie Wrocławskim. Mediana ich miesięcznych zarobków sięgała 22 tys. zł brutto, choć warto zwrócić uwagę, że te studia są kierowane do menedżerów wyższego szczebla z praktyką zawodową, a ukończyło je w 2023 r. łącznie 36 osób.

Znacznie więcej osób uzyskiwało wtedy dyplom ukończenia informatyki, która od lat jest w ścisłej czołówce najbardziej opłacalnych kierunków, pomimo widocznego od ponad dwóch lat spowolnienia w branży IT i zagrożenia ze strony AI, która ogranicza potrzeby kadrowe firm. Mimo to studia informatyczne II stopnia, na czele z informatyką na Politechnice Warszawskiej, stanowią połowę kierunków, które absolwentom z 2023 r. zapewniały najwyższe wynagrodzenia w pierwszym roku po dyplomie. Przy czym były to z reguły studia niestacjonarne. Podobnie jak w przypadku górnictwa i geologii czy pielęgniarstwa, które w pierwszym roku pracy po dyplomie pozwalały zarabiać ponad 14 tys. zł miesięcznie brutto. To mediana zarobków, więc połowa absolwentów uzyskiwała wyższe.