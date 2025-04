Już ponad 10 milionów specjalistów ICT w Unii Europejskiej

O 471 tysięcy – do prawie 10,3 mln osób – wzrosła w ubiegłym roku liczba pracujących w krajach Unii Europejskiej specjalistów od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, ten prawie pięcioprocentowy wzrost zatrudnienia w ICT był w dużej mierze zasługą Niemiec, które z prawie 2,3 mln specjalistów na koniec ub. roku, są największym w Unii rynkiem pracy w nowych technologiach. W 2024 r. ten rynek powiększył się o 8 proc., gdyż przybyło na nim prawie 161 tys. pracowników. Wiceliderem pozostaje Francja, gdzie pod koniec zeszłego roku w ICT pracowało niemal 1,4 mln specjalistów o 46 tys. więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Konkurencja z południa

Wyraźny wzrost zatrudnienia w ICT zanotowały też w zeszłym roku dwa kraje południa Europy- Hiszpania i Portugalia - które w ostatnich latach stały się konkurencją cenową dla Polski. Nadal jednak nasz kraj jest jednym z najsilniejszych graczy w branży IT w Europie.

Z prawie 771 tys. specjalistów na koniec 2024 roku, Polska jest piątym co do wielkości rynkiem pracy w ICT, chociaż w zeszłym roku wzrost zatrudnienia był tam niewielki – przybyło niespełna 27 tys. specjalistów ICT, podczas gdy rok wcześniej była to niemal setka.

Nadal daleko nam też do unijnej średniej pod względem udziału profesjonalistów ICT w zatrudnieniu. Podczas gdy w całej Unii ten wskaźnik wzrósł w zeszłym roku z 8 do 13,5 proc.(czyli co ósmy pracownik był zatrudniony w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych), to w Polsce zwiększył się z 3,7 do niespełna 6 proc.