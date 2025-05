Mężczyźni mogą pomóc obniżyć wymiar kary za macierzyństwo

Jak wynika z badań, Polki wychowujące dzieci ponoszą wymierną „karę za macierzyństwo” w postaci luki płacowej, a potem emerytalnej. Według Instytutu Badań Strukturalnych w sektorze prywatnym skorygowana luka płacowa ze względu na płeć sięga 18 proc. – Szczególnie dotkliwa jest wśród osób w wieku 35–44 lata, czyli w okresie, gdy wiele kobiet łączy pracę zawodową z wychowywaniem dzieci – zwraca uwagę Agata Rozszczypała z IBS. Według niej częściowym wyjaśnieniem może być tzw. kara za macierzyństwo, czyli spadek zarobków i wolniejszy rozwój kariery kobiet po urodzeniu dziecka.

W zmniejszeniu wymiaru tej kary może pomóc partnerstwo i bardziej wyrównany podział obowiązków opiekuńczych po narodzinach dziecka. Zachętą do większego zaangażowania ojców, którym już od 15 lat przysługuje po narodzinach dziecka tygodniowy urlop ojcowski, jest wdrożona przed dwoma laty unijna dyrektywa work-life balance wspierająca pracujących rodziców.

Impuls do zmian

Nowa regulacja wprowadziła w ramach urlopu rodzicielskiego dziewięciotygodniowy nietransferowalny urlop dla jednego z rodziców. Głównie z myślą o ojcach, którzy wprawdzie wcześniej też mogli korzystać z urlopu rodzicielskiego, ale kosztem matki dziecka (musiała się zrzec części urlopu na rzecz ojca).

– To rozwiązanie jest ukłonem w stronę mam, które nie muszą już ograniczać swojego urlopu – zaznacza Sylwia Ziemacka, menedżerka i członkini zarządu Fundacji Share the Care i matka czwórki chłopców. Po narodzinach każdego z nich wracała po półrocznej przerwie do pracy, ale podczas gdy dwójką starszych synów opiekowały się wtedy nianie, to przy dwójce młodszych dzieliła się urlopem rodzicielskim z mężem. (Każde z nich brało półroczny urlop). Zdaniem Sylwii Ziemackiej nowe przepisy wprowadzone wraz z dyrektywą work-life balance są silnym impulsem do zmian, bo budzą zainteresowanie urlopami rodzicielskimi.