Ile trwa urlop ojcowski?

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych. Do tego okresu są wliczane również dni wolne od pracy. Na liczbę dni urlopu nie ma wpływu fakt urodzenia więcej niż jednego dziecka. Urlop można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z założeniem, że jedna część nie może być krótsza niż tydzień. Jeśli urlop uległby skróceniu z różnych powodów, pracownik nie ma możliwości odzyskania niewykorzystanych dni.

Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Ojcowie, którzy chcą skorzystać z przysługującego im prawa, muszą złożyć pisemny wniosek do pracodawcy nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Jeśli spóźnią się ze złożeniem wniosku, pracodawca ma prawo odmówić. Dokument można dostarczyć drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Dodatkowo należy dołączyć do niego odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w razie adopcji) oraz oświadczenie pracownika dotyczące tego, czy korzystał już z urlopu. Zgodnie z przepisami w Kodeksie pracy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. W czasie trwania urlopu ojcowskiego mężczyźni podlegają takiej samej ochronie jak kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim. Co to oznacza?

Po zakończeniu urlopu pracownik musi być dopuszczony do pracy na dotychczasowym stanowisku lub jeśli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym, na warunkach nie mniej korzystnych.

Od dnia, gdy pracownik złoży wniosek o urlop aż do momentu jego zakończenia, pracodawca nie może wypowiedzieć i rozwiązać z nim stosunku pracy oraz prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia. Ochrona przed zwolnieniem obowiązuje na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy w tym czasie byłoby możliwe wyłącznie w postaci tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, czyli z winy pracownika. W takim przypadku to pracodawca musi udowodnić winę pracownika.