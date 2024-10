Kolejność ustawowa dziedziczenia: Czy przepisy zawierają teściów, synową lub zięcia?

Jak jednak wygląda dziedziczenie przez teściów, zięcia lub synową w przypadku kolejności ustawowej, jeżeli nie został sporządzony testament? W tym przypadku o tym, kto dziedziczy, decyduje Kodeks cywilny.

Stanowi on, że w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek spadkodawcy. Jeśli dzieci nie dożywają otwarcia spadku, wówczas przypada on ich dzieciom, a także odpowiednio dalszym zstępnym. Następnie do spadku powołani się w przypadku braku zstępnych osoby zmarłej – jej rodzice. Jeśli spadkodawca nie ma dzieci ani małżonka, to rodzicom przypada cały spadek, a jeśli jedno z rodziców nie dożyje otwarcia spadku, wówczas jego udział spadkowy dziedziczą zstępni, czyli rodzeństwo spadkodawcy. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy przypada jego zstępnym. W przypadku braku małżonka spadkodawcy oraz innych krewnych, to ustawowo dziedziczą wówczas dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Natomiast w razie braku małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa oraz wstępnych, dziedziczyć mogą także dziadkowie spadkodawcy (lub ich zstępni, jeśli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku). Po osobach przysposabiających dziedziczą osoby przysposobione.

Jeżeli żadna osoba z wymienionych nie występuje, spadkodawca nie ma małżonka, krewnych i dzieci małżonka, to wówczas jego majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce lub Skarb Państwa, jeśli nie da się ustalić miejsca zamieszkania bądź znajdowało się ono za granicą.

Jak więc wskazują powyższe przepisy, teściowie, zięć oraz synowa nie dziedziczą ustawowo.

Czy spadek wchodzi do wspólnego majątku małżonków?

Warto odpowiedzieć również na pytanie, czy jeśli mąż lub żona odziedziczą spadek po swoich rodzicach, to wchodzi on do wspólnego majątku małżonków. Jak stanowi art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca/darczyńca inaczej postanowił, należą do majątku osobistego każdego z małżonków.