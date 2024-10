Nieodpłatna pomoc prawna. Eksperci podzieleni ws. porad prawnych na odległość

Techniczne problemy z teleporadami oraz „turystyka poradnicza”

Bardziej krytyczny wobec propozycji resortu jest Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich, który reprezentuje ZPP w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Jego zdaniem zaproponowana zmiana w jeszcze większym stopniu psuje obecny system.

- Rozumiem presję obywateli na uzyskiwanie pomocy on-line. Jest jednak i druga strona medalu. System nie weryfikuje kto i gdzie występuje o poradę - tłumaczy ekspert.

- Już obecnie mamy do czynienia z turystyką poradniczą, w ramach której jedna i ta sama osoba angażuje kilka punktów do analizy jednej i tej samej sprawy. Bezkrytyczne dopuszczenie do porad on-line bez żadnych ograniczeń tylko i wyłącznie zwiększa zasięg takich praktyk. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości nie uwzględniło, że konsekwencją projektu jest konieczność zapewnienia w poszczególnych punktach łącz teleinformatycznych o przepustowości umożliwiającej dwustronną transmisję on-line. Tak samo najwyraźniej zapomniało, że często udzielenie porady wymaga przejrzenia dokumentów – dodaje Grzegorz Kubalski.



Podobnie do sprawy podchodzi Ryszard Ostrowski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, reprezentujący ją w Radzie NPP.

- Myślę, że taka zmiana nie przeciąży systemu, natomiast nasuwa mi się pytanie czy jest to jedyna i najlepsza droga do wzmocnienia atrakcyjności tego systemu. Rozumiem zaniepokojenie stosunkowo małym zainteresowaniem korzystaniem z NPP. A to oznacza, że przekazywane na nią środki nie są efektywnie wykorzystywane – wskazuje prawnik.

- Otwarcie możliwości telefonicznego udzielenia porad wydaje się jednak średnim rozwiązaniem. Często bowiem petenci przychodzą z dokumentami, których dotyczy sprawa, a pomoc telefoniczna może ograniczyć się tylko do ogólnych informacji związanych z obowiązującym stanem prawnym. Czyli np. możemy wyjaśnić, kto dziedziczy na podstawie ustawy, ale już nie zinterpretujemy przez telefon szczegółowych zapisów w testamencie. W tej sprawie trzeba by już przyjść na dyżur do punktu – dodaje Ryszard Ostrowski.

Zniesienie oświadczeń o stanie majątku wesprze nadużycia systemu

Wprowadzenie porad zdalnych oznacza też rezygnację z konieczności składania oświadczeń o braku środków na poniesienie kosztów pomocy prawnej. I tu znów zdania ekspertów są podzielone.

- Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś przyjeżdżał do punktu tylko z oświadczeniem, a poradę otrzymywał telefonicznie – zauważa Ryszard Ostrowski. -Jednak gdy powstawał system NPP, założeniem było, że jest on skierowany do osób naprawdę tego nieodpłatnego – czyli opłacanego z podatków – potrzebują. Rezygnacja z oświadczeń tak naprawdę otwiera ten system dla wszystkich – dodaje.