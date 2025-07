Dziedziczenie nieruchomości: prostsze formalności dla nowych właścicieli

Chodzi o projekt ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Po jego wejściu w życie sąd wieczystoksięgowy nie będzie musiał wydawać już trzech różnych postanowień, tylko jedno.

Wpis spadkobiercy do księgi wieczystej po nowemu

Obecnie procedura jest taka: sąd po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notariusz po sporządzeniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, zawiadamiają sąd wieczystoksięgowy o kręgu spadkobierców. Sąd wieczystoksięgowy ujawnia prawa spadkobierców w księdze wieczystej poprzez ostrzeżenie. Nie jest to jednak wpis prawa własności na rzecz spadkobierców. Niezwłocznie po uzyskaniu tytułu do spadku tj. prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy mają obowiązek złożyć stosowny wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej. Wówczas sąd wydaje drugie postanowienie: o ujawnieniu nowego właściciela i wykreśleniu zbędnej już wzmianki o sporządzeniu aktu.

Nowe przepisy wprowadzają dwie główne zmiany, które usprawnią proces dziedziczenia nieruchomości i związanych z nimi praw: