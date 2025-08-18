Jakie zatem warunki trzeba spełnić? Po pierwsze, są to kryteria podmiotowe. Sygnalistami mogą być osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w związku z pracą. Chodzi o: pracowników, pracowników tymczasowych, osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, prokurentów, akcjonariuszy lub wspólników, członków organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystów, wolontariuszy, praktykantów, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy.

Ale to nie wszystko. Liczy się też kryterium przedmiotowe, czyli dziedziny, których dotyczy niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie. Chodzi m.in. o korupcję, zamówienia publiczne, usługi, produkty i rynki finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, bezpieczeństwo transportu, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, ochronę prywatności i danych osobowych.

Sygnaliści. Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Jeżeli powyższe kryteria zostaną spełnione, to można bezpiecznie decydować się na zgłoszenie nieprawidłowości.

– Warto jednak pamiętać, że każdą taką osobę obowiązuje procedura zgłoszeń przyjęta przez dany podmiot. Oznacza to, że jeżeli ktoś zdecyduje się na zawiadomienie o nieprawidłowościach, to powinien iść wyznaczoną oficjalnie ścieżką. W efekcie musi skierować sprawę właściwym kanałem zgłoszeń, a w przypadku procedury zewnętrznej wybrać podmiot, który odpowiada za daną kategorię spraw – np. za ochronę konsumentów, a więc UOKiK albo RPO – który kieruje ją do odpowiedniego organu – wyjaśnia mec. Beata Baran-Wesołowska.

Ekspertka zwraca jednocześnie uwagę, że to do zgłaszającego należy wybór, którą drogę wybierze (wewnętrzną, czyli dokonanie zgłoszenia w ramach podmiotu, w którym pracuje, albo zewnętrzną).