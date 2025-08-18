Rzeczpospolita
Sprawa Hanny Radziejowskiej z Instytutu Pileckiego. Status sygnalisty zależy od wielu czynników

Wbrew powszechnym opiniom nie każdy, kto zgłasza jakieś nieprawidłowości, może korzystać z ochrony przewidzianej w ustawie dotyczącej sygnalistów.

Publikacja: 18.08.2025 17:35

Sprawa Hanny Radziejowskiej z Instytutu Pileckiego. Status sygnalisty zależy od wielu czynników

Berlin, Niemcy, 26.09.2023. Ówczesna kierownik oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie Hanna Radziejowska podczas otwarcia nowej wystawy stałej poświęconej patronowi placówki

Foto: Lech Muszyński/PAP

Paulina Szewioła

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status sygnalisty?
  • Jakie obszary działalności objęte są ochroną prawną dla sygnalistów?
  • Jakie kryteria muszą być spełnione, a jaka procedura dochowana, aby zgłoszenie nieprawidłowości było uznane za sygnalne?
  • Jakie są zasady poufności w komunikacji związanej ze zgłoszeniem nieprawidłowości?
  • Jakie prawa przysługują sygnaliście w przypadku naruszenia jego dobrego imienia?
  • Czy przypadek Hanny Radziejowskiej z Instytutu Pileckiego kwalifikuje się pod przepisy o sygnalistach?

Kilka dni temu portal wp.pl opisywał ciąg dalszy sprawy Hanny Radziejowskiej, doświadczonej menedżerki kultury, która została odwołana ze stanowiska kierowniczki oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie przez Krzysztofa Ruchniewicza, dyrektora instytutu. Powód? Jak wynika z doniesień portalu, to efekt zgłaszanych przez nią (do kierownictwa resortu kultury) nieprawidłowości w działaniach dyrektora tej instytucji, o których jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita”. Sam zainteresowany miał też wejść w posiadanie jej poufnego pisma do obecnej szefowej resortu kultury Marty Cienkowskiej. I chociaż sama Hanna Radziejowska jest przedstawiana przez autorów artykułu jako sygnalistka (na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów; Dz.U. 2024 poz. 928) to istnieje zbyt wiele niewiadomych, aby móc to stwierdzić z całą pewnością.

Hanna Radziejowska, dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie
Polityka
Prof. Krzysztof Ruchniewicz: Kierowniczka Instytutu Pileckiego w Berlinie odwołana

Sprawa Radziejewskiej z Instytutu Pileckiego. Kto może zostać sygnalistą?

– Sformułowanie „sygnalista” jest zarezerwowane dla konkretnych ludzi, kierujących się określoną ścieżką, która wynika z ustawy. Dlatego nie chciałabym przesądzać, czy w powyższej sprawie mamy do czynienia z taką osobą. Wbrew temu co się powszechnie uważa, nie każdy, kto zgłasza jakieś nieprawidłowości, może korzystać z ochrony przewidzianej w ustawie – mówi Beata Baran-Wesołowska, radca prawny w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj.

144

tyle zgłoszeń zewnętrznych spełniających kryteria ustawowe trafiło do RPO w okresie od 27.12.2024 roku do 30.06.2025 roku

Jakie zatem warunki trzeba spełnić? Po pierwsze, są to kryteria podmiotowe. Sygnalistami mogą być osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w związku z pracą. Chodzi o: pracowników, pracowników tymczasowych, osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, prokurentów, akcjonariuszy lub wspólników, członków organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystów, wolontariuszy, praktykantów, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy.

Ale to nie wszystko. Liczy się też kryterium przedmiotowe, czyli dziedziny, których dotyczy niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie. Chodzi m.in. o korupcję, zamówienia publiczne, usługi, produkty i rynki finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, bezpieczeństwo transportu, ochronę środowiska, ochronę konsumentów, ochronę prywatności i danych osobowych.

Sygnaliści. Procedura zgłaszania nieprawidłowości 

Jeżeli powyższe kryteria zostaną spełnione, to można bezpiecznie decydować się na zgłoszenie nieprawidłowości.

– Warto jednak pamiętać, że każdą taką osobę obowiązuje procedura zgłoszeń przyjęta przez dany podmiot. Oznacza to, że jeżeli ktoś zdecyduje się na zawiadomienie o nieprawidłowościach, to powinien iść wyznaczoną oficjalnie ścieżką. W efekcie musi skierować sprawę właściwym kanałem zgłoszeń, a w przypadku procedury zewnętrznej wybrać podmiot, który odpowiada za daną kategorię spraw – np. za ochronę konsumentów, a więc UOKiK albo RPO – który kieruje ją do odpowiedniego organu – wyjaśnia mec. Beata Baran-Wesołowska.

Ekspertka zwraca jednocześnie uwagę, że to do zgłaszającego należy wybór, którą drogę wybierze (wewnętrzną, czyli dokonanie zgłoszenia w ramach podmiotu, w którym pracuje, albo zewnętrzną).

Czytaj więcej

Sygnaliści ruszyli do RPO. Znamy najnowsze dane o liczbie zgłoszeń
Praca, Emerytury i renty
Sygnaliści ruszyli do RPO. Znamy najnowsze dane o liczbie zgłoszeń

Zasady poufności w przypadku korespondencji 

Mec. Beata Baran-Wesołowska wyjaśnia również kwestie związane z poufnością.

– Zgłoszenie, jeżeli jest dokonywane zgodnie z procedurą, pod właściwy adres mailowy (sygnalista@gov.pl), jest objęte taką klauzulą poufności. Podobnie jak dalsza korespondencja w sprawie, która powinna trafić tą samą ścieżką – mówi.

42

tyle zgłoszeń anonimowych zostało przekazanych przez RPO do organów publicznych w okresie pierwszych 6 miesięcy

A jak ocenić sytuację, gdy pismo wysłane jest poza procedurą, na indywidualny adres osoby, która co prawda kieruje daną instytucją, ale sprawami sygnalistów się nie zajmuje?

– Należy to traktować jako zwykłą korespondencję, a nie zgłoszenie sygnalne. Zgłaszający nie powinien być wówczas uznany za sygnalistę – mówi.

Gdy jednak wszystkie kryteria zostaną spełnione, taka osoba może liczyć na szeroką ochronę.

– Przykładowo jeżeli doszło np. do naruszenia dobrego imienia sygnalisty, to może on dochodzić zadośćuczynienia lub odszkodowania z tego tytułu od osoby, która dokonała ujawnienia – dodaje. 

Źródło: rp.pl

Praca Kadry Sygnaliści

