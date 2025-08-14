Aktualizacja: 17.08.2025 07:35 Publikacja: 14.08.2025 11:04
Hanna Radziejowska, dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie
Foto: PAP, Marcin Bielecki
„Ostatnie działania Hanny Radziejowskiej poważnie podważyły zaufanie u pracodawcy. Przedstawiane przez nią w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych nadinterpretacje i insynuacje, co do realizowanych przez Instytut projektów, stanowią przekroczenie norm i relacji pracownik – pracodawca. W szczególności gdy udostępnianie osobom trzecim wewnętrznej korespondencji, czy swoich obaw na temat działalności Instytutu następuje bez omówienia ich wcześniej wewnętrznie” – to fragment oświadczenia, które w czwartek przed południem wygłosił dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Ruchniewicz.
Czytaj więcej
Szef Instytutu Pileckiego, prof. Krzysztof Ruchniewicz, chciał przygotować seminarium dotyczące z...
Nazwisko osoby, która ma przejąć obowiązki Radziejowskiej, zostanie przedstawione w przyszłym tygodniu.
Sytuacja wokół Instytutu Pileckiego stała się głośna, gdy w ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy tekst, w którym zacytowaliśmy część listu Hanny Radziejowskiej do minister kultury Marty Cienkowskiej.
Kierowniczka w Berlinie wskazywała na kilka problemów. Przede wszystkim na to, że dyrektor Ruchniewicz „oczekiwał przygotowania cyklu seminariów i zaproponował m.in. organizację seminarium poświęconego zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz mienia prywatnego należącego do osób pochodzenia żydowskiego”. Seminarium miało być zorganizowane wspólnie z MKiDN, a więc stać się wydarzeniem rządowym. Dalej czytamy w piśmie, że „propozycja dyrektora Ruchniewicza, będącego jednocześnie pełnomocnikiem ds. relacji polsko-niemieckich, jest sprzeczna z polityką państwa polskiego i budzi poważne obawy co do negatywnych konsekwencji zarówno dla MKiDN, jak i Instytutu Pileckiego”.
Czytaj więcej
Wbrew twierdzeniom dyrektora Krzysztofa Ruchniewicza w zaproponowanym przez niego cyklu seminarió...
Dwa dni później w wywiadzie na łamach „Rzeczpospolitej” Ruchniewicz stwierdził, że to nie chodziło o zwrot dóbr kultury, a o „badania proweniencji różnych dóbr kultury”. – Źle zinterpretowane słowa wewnętrznej rozmowy w Instytucie spowodowały falę dezinformacji – dodał.
W odpowiedzi na to kierowniczka oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie Hanna Radziejowska i jej zastępca Mateusz Fałkowski opublikowali w „Rzeczpospolitej” opinię, w której napisali, że „Dyrektor zaproponował dołączenie do cyklu seminariów proweniencyjnych seminarium poświęconego restytucji, czyli zwrotowi dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz mienia należącego do osób pochodzenia żydowskiego. Co istotne, seminaria te miały być organizowane we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zakładały tworzenie wytycznych lub rekomendacji po każdym z nich”.
Co dalej? Zapewne sprawa skończy się w sądzie Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ oddział berliński działa na prawie niemieckim.
Smaczku sprawie dodaje fakt, że w środę po południu dziennikarze WP Patryk Słowik i Paweł Figurski przesłali pytania dziennikarskie do Instytutu, a Instytut Pileckiego przesłał informację o briefingu prasowym o godz. 22. Przedstawiciele Instytutu twierdzą, że sprawy te nie mają ze sobą związku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Ostatnie działania Hanny Radziejowskiej poważnie podważyły zaufanie u pracodawcy. Przedstawiane przez nią w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych nadinterpretacje i insynuacje, co do realizowanych przez Instytut projektów, stanowią przekroczenie norm i relacji pracownik – pracodawca. W szczególności gdy udostępnianie osobom trzecim wewnętrznej korespondencji, czy swoich obaw na temat działalności Instytutu następuje bez omówienia ich wcześniej wewnętrznie” – to fragment oświadczenia, które w czwartek przed południem wygłosił dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Ruchniewicz.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
We wpisie opublikowanym w serwisie X szef polskiego rządu podkreślił, że „dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja...
– To, że atakowane są miasta ukraińskie, wpływa bardzo destrukcyjnie również na bezpieczeństwo Polski – ocenił p...
„Czy Pani/Pana zdaniem po najbliższych wyborach możliwe będzie ponowne sformowanie rządu KO-PSL-Polska 2050-Nowa...
„Czy kontrowersje dotyczące wypłaty środków z KPO przedstawicielom branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) wp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas