40 min. 8 sek.
Aktualizacja: 10.10.2025 18:47 Publikacja: 10.10.2025 18:00
W najnowszym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Płociński analizują polityczne przesilenie po dwóch latach rządów Donalda Tuska. Szymon Hołownia stawia warunki premierowi, a Michał Kobosko wraca na białym koniu do Polski 2050. Po drugiej stronie barykady Jarosław Kaczyński próbuje utrzymać władzę, choć Sławomir Mentzen i Karol Nawrocki już planują erę „po Kaczyńskim”.
Polityczny tydzień zaczął się od deklaracji Szymona Hołowni, który ogłosił, że najpierw wicepremier dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a dopiero potem odda fotel marszałka Sejmu. Hołownia stawia Tuskowi twarde warunki, ale zdaniem Michała Szułdrzyńskiego „widać, że Polska 2050 nie jest dziś pewna swojej tożsamości”.
W rozmowie pojawia się też postać Michała Koboski, który z Brukseli wysyła jasny sygnał – chce wrócić do krajowej polityki. „Kobosko mówi: najpierw wybory w partii, a dopiero potem rozmawiajmy o wicepremierze. To brzmi jak wejście dorosłego do pokoju” – zauważa Szułdrzyński.
Michał Płociński zwraca uwagę, że partia Hołowni stoi przed fundamentalnym wyborem: – Czy jesteśmy partią protuskową, czy antytuskową? Bo to właśnie przed takim dylematem stoi Polska 2050. A odpowiedź na to pytanie może przesądzić o przyszłości całej koalicji.
Nie brakuje także refleksji o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Płociński mówi o niej z uznaniem: – Ona ma wizję centrolewicowej partii, rozumie emocje społeczne – mieszkalnictwo, edukację, codzienne problemy ludzi. Ale nie umie zarządzać partią. Za to Michał Kobosko nie rozumie emocji społecznych, ale wie, jak dogadać się z Tuskiem. I to może rzeczywiście przeważyć. Bo Tusk stawia na Koboskę.
Czytaj więcej
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma plan dla Polski 2050, by nie stała się przystawką Koalicji Oby...
W drugiej części rozmowy temat schodzi na prawicę – Sławomira Mentzena, Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego. – Ten związek PiS-u z Konfederacją zostanie prędzej czy później skonsumowany – ocenia Szułdrzyński. Ale Płociński żartuje: – Mentzen mówi: wejdę w sojusz z PiS-em, tylko bez Kaczyńskiego. To trochę jak powiedzieć: ochrzczę się, ale najpierw musi ustąpić papież.
Zdaniem Szułdrzyńskiego „to Mentzen uratował stanowisko Kaczyńskiego. Gdyby Nawrocki przegrał wybory, Kaczyński byłby już na politycznej emeryturze” – mówi. Tyle że prezes PiS zdaje się tego nie zauważać. „Od 1 czerwca zachowuje się, jakby te 10 mln głosów poszło na PiS, a nie na Nawrockiego” – dodaje Szułdrzyński.
W rozmowie pojawia się też ważny wątek pokoleniowy. „Dzisiejsza prawica jest MAGA-izowana. Lech Kaczyński, Paweł Kowal czy Kazimierz Ujazdowski już by się w niej nie odnaleźli. Świat PiS-u upodabnia się do amerykańskiego – z Republiką i Kanałem Zero jako naszym Fox News” – zauważa Szułdrzyński.
Czytaj więcej
Połączenie pogłębionej debaty z populistycznymi uproszczeniami to najlepsza odpowiedź na potrzeby...
W końcówce rozmowy Michał Szułdrzyński pyta: „Czy Donald Tusk ma szansę utrzymać władzę po 2027 r.?”. Michał Płociński odpowiada: – To zależy od matematyki i przypadku. Może się okazać, że Tusk spokojnie odtworzy obecną koalicję. Ale nie powiedziałbym, że jest to bardziej prawdopodobne niż wariant, że władzę przejmie PiS.
Podsumowując dwa lata rządów, Płociński stwierdza gorzko: – To były dwa lata zmarnowanych nadziei – mówi. A Szułdrzyński dodaje: – Koalicja ugrzęzła w błocie jak furmanka z obrazu Chełmońskiego. Szybko przyzwyczailiśmy się do normalności. Entuzjazm 15 października dawno wyparował.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W najnowszym odcinku „Politycznych Michałków” Michał Szułdrzyński i Michał Płociński analizują polityczne przesilenie po dwóch latach rządów Donalda Tuska. Szymon Hołownia stawia warunki premierowi, a Michał Kobosko wraca na białym koniu do Polski 2050. Po drugiej stronie barykady Jarosław Kaczyński próbuje utrzymać władzę, choć Sławomir Mentzen i Karol Nawrocki już planują erę „po Kaczyńskim”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas