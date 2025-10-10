Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 07:29 Publikacja: 10.10.2025 06:45
Foto: PAP/Leszek Szymański
Deklaracja Szymona Hołowni o tym, że de facto odchodzi z polskiej polityki, jest – prócz innych czynników – efektem przemian i radykalizacji polskiej polityki. Wcale nie chcę z Hołowni zdejmować odpowiedzialności za jego własne winy i błędy, których popełnił w swej pięcioletniej karierze politycznej sporo. Niemniej jednak wobec dynamiki zmian, jakie zachodzą – szczególnie na prawicy – pomysł na to, by uprawiać politykę umiarkowaną i merytoryczną zupełnie nie pasuje do bieżących procesów.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Szymon Hołownia kończy swoją karierę w polityce. Niezależnie od tego, czy dostanie posadę w ONZ czy nie, i tak j...
Amerykańska prawica wreszcie ma swoją cancel culture, która jest narzucona i koordynowana przez państwo, angażuj...
Liberałowie tracą hegemoniczny wpływ w III RP, a nowy porządek buduje prawica. Czy powtórzy ich błędy?
Czy podczas monologów Konrada, Kordiana, Hamleta lub Ofelii popadającej w szaleństwo w polskich teatrach widzowi...
Kiedy Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego, zagrał swoją najlepszą teatralną rolę? Wtedy, gdy przestał być dy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas