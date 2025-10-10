Rzeczpospolita

Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Prof. Lech Kaczyński w PiS doby MAGA by się nie zmieścił

Połączenie pogłębionej debaty z populistycznymi uproszczeniami to najlepsza odpowiedź na potrzeby naszej publiki.

Publikacja: 10.10.2025 06:45

Michał Szułdrzyński: Prof. Lech Kaczyński w PiS doby MAGA by się nie zmieścił

Foto: PAP/Leszek Szymański

Michał Szułdrzyński

Deklaracja Szymona Hołowni o tym, że de facto odchodzi z polskiej polityki, jest – prócz innych czynników – efektem przemian i radykalizacji polskiej polityki. Wcale nie chcę z Hołowni zdejmować odpowiedzialności za jego własne winy i błędy, których popełnił w swej pięcioletniej karierze politycznej sporo. Niemniej jednak wobec dynamiki zmian, jakie zachodzą – szczególnie na prawicy – pomysł na to, by uprawiać politykę umiarkowaną i merytoryczną zupełnie nie pasuje do bieżących procesów.

