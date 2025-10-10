Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 07:58 Publikacja: 10.10.2025 07:20
Foto: PAP/Rafał Guz
Zacznę od twardych stwierdzeń. Jeśli Polska 2050 jako wciąż niemały klub parlamentarny nadal istnieje, to tylko dlatego, że Koalicji Obywatelskiej nie udało się jeszcze zebrać koniecznej liczby członków do zapewnienia stabilnej większości dla rządu. Zabrakło wystarczającej liczby jasnych deklaracji. Inaczej proces transferu posłów do innych partii już by trwał i nic nie byłoby w stanie go zatrzymać. Niemniej prędzej czy później i tak do tego dojdzie.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Donald Tusk: „Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w naszym polskim kalendarzu. (....
Połączenie pogłębionej debaty z populistycznymi uproszczeniami to najlepsza odpowiedź na potrzeby naszej publiki.
Amerykańska prawica wreszcie ma swoją cancel culture, która jest narzucona i koordynowana przez państwo, angażuj...
Liberałowie tracą hegemoniczny wpływ w III RP, a nowy porządek buduje prawica. Czy powtórzy ich błędy?
Czy podczas monologów Konrada, Kordiana, Hamleta lub Ofelii popadającej w szaleństwo w polskich teatrach widzowi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas