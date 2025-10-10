Zacznę od twardych stwierdzeń. Jeśli Polska 2050 jako wciąż niemały klub parlamentarny nadal istnieje, to tylko dlatego, że Koalicji Obywatelskiej nie udało się jeszcze zebrać koniecznej liczby członków do zapewnienia stabilnej większości dla rządu. Zabrakło wystarczającej liczby jasnych deklaracji. Inaczej proces transferu posłów do innych partii już by trwał i nic nie byłoby w stanie go zatrzymać. Niemniej prędzej czy później i tak do tego dojdzie.