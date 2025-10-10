Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Dwa zasadnicze błędy Szymona Hołowni

Szymon Hołownia kończy swoją karierę w polityce. Niezależnie od tego, czy dostanie posadę w ONZ czy nie, i tak jego kariera sejmowa jest zakończona. To dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co poszło nie tak.

Publikacja: 10.10.2025 07:20

Tomasz P. Terlikowski: Dwa zasadnicze błędy Szymona Hołowni

Foto: PAP/Rafał Guz

Tomasz Terlikowski

Zacznę od twardych stwierdzeń. Jeśli Polska 2050 jako wciąż niemały klub parlamentarny nadal istnieje, to tylko dlatego, że Koalicji Obywatelskiej nie udało się jeszcze zebrać koniecznej liczby członków do zapewnienia stabilnej większości dla rządu. Zabrakło wystarczającej liczby jasnych deklaracji. Inaczej proces transferu posłów do innych partii już by trwał i nic nie byłoby w stanie go zatrzymać. Niemniej prędzej czy później i tak do tego dojdzie.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Kataryna: Donald Tusk niczego nie naprawił. Zmiany na trytytki do odkręcenia w 24h
Plus Minus
Kataryna: Donald Tusk niczego nie naprawił. Zmiany na trytytki do odkręcenia w 24h
Michał Szułdrzyński: Prof. Lech Kaczyński w PiS doby MAGA by się nie zmieścił
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Prof. Lech Kaczyński w PiS doby MAGA by się nie zmieścił
Prawicowa cancel culture jak wojna bez możliwości wycofania żołnierzy
Plus Minus
Prawicowa cancel culture jak wojna bez możliwości wycofania żołnierzy
Karol Nawrocki i Donald Trump w drodze do Gabinetu Owalnego, 3 września 2025 r. Marzenia prawicy o s
Plus Minus
Koniec hegemonii liberałów w internecie
Przedstawienie „Bodyguard” w Manchesterze nie mogło być kontynuowane, ponieważ personel teatru Palac
Plus Minus
Publiczność pod wpływem zakłóca spektakle teatralne. Skąd ta nowa fala agresji?
Reklama
Reklama
e-Wydanie