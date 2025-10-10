W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia o kolejnych obiektach naukowych oraz istotnych projektach badawczych, które w przyszłym roku mają nie otrzymać publicznego finansowania. W piątek Marcelina Zawisza poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że udała się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z kontrolą w tej sprawie. Jak przekazała posłanka Razem, chciała ona „uzyskać pełną listę wniosków na infrastrukturę badawczą, które nie otrzymały dofinansowania”. Co wynika z działań Zawiszy?

Ilu projektom naukowym odmówiono finansowania na 2026 r.? Jest lista

W wyniku swojej kontroli posłanka partii Razem uzyskała listę 241 projektów, którym odmówiono finansowania na 2026 r.. Zawisza w serwisie X zamieściła ich listę. Ich trzyletnie finansowanie – o co wnioskowały instytucje naukowe – kosztowałoby łącznie 520 mln zł.

Zawisza opublikowała także listę wniosków, które dostały finansowanie – ta liczy 18 pozycji na łączną kwotę 170 mln zł.