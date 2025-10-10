Aktualizacja: 10.10.2025 17:17 Publikacja: 10.10.2025 16:39
W nowym sondażu partyjnym Opinia24 Polaków zapytano, na które ugrupowanie oddaliby swój głos, jeśli wybory do Sejmu odbyłyby się w najbliższą niedzielę. Choć Koalicja Obywatelska w badaniu wysuwa się na prowadzenie, to jej koalicjanci znajdują się poniżej progu wyborczego bądź są na jego granicy.
KO w nowym sondażu liczyć może na najwyższe poparcie, bo 30,8 (+2,2 p.p. wobec sondażu z poprzedniego miesiąca) proc. głosów. Tuż za ugrupowaniem Donalda Tuska uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,4 proc. (-0,2 p.p.). Na podium znalazła się także Konfederacja – zagłosowałoby na nią 15 proc. ankietowanych (bez zmian).
Według nowego sondażu, na Lewicę swój głos oddałoby 5,4 proc. badanych (-0,2 p.p.), zaś na Konfederację Korony Polskiej – 5,3 proc. (-1,4 p.p.).
Badanie pracowni Opinia24 wskazuje, że poniżej progu wyborczego znalazły się: partia Razem z wynikiem 4,5 proc. (+0,6 p.p.), Polska 2050 z wynikiem 3 proc. (+0,1 p.p.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskałoby 1,3 proc. głosów (-0,2 p.p.).
Opcję „inna partia” wybrało 0,4 proc. respondentów (+0,2 p.p.), a „trudno powiedzieć” – 6,1 proc. (-0,9 p.p.).
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, „zdecydowanie” wzięłoby w nich udział 50 proc. badanych, a „raczej” – 22 proc. – wynika z sondażu. 13 proc. respondentów stwierdziło natomiast, że zdecydowanie nie wzięłoby udziału w wyborach, zaś 7 proc. – „raczej nie”. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 8 proc. osób biorących udział w badaniu.
Sondaż pracowni Opinia 24 wykonano w dniach 8-8 października 2025 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18 lat i więcej. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI)
