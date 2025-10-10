W nowym sondażu partyjnym Opinia24 Polaków zapytano, na które ugrupowanie oddaliby swój głos, jeśli wybory do Sejmu odbyłyby się w najbliższą niedzielę. Choć Koalicja Obywatelska w badaniu wysuwa się na prowadzenie, to jej koalicjanci znajdują się poniżej progu wyborczego bądź są na jego granicy.

Sondaż partyjny: KO na prowadzeniu, PiS na miejscu drugim. Która partia zamyka podium?

KO w nowym sondażu liczyć może na najwyższe poparcie, bo 30,8 (+2,2 p.p. wobec sondażu z poprzedniego miesiąca) proc. głosów. Tuż za ugrupowaniem Donalda Tuska uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,4 proc. (-0,2 p.p.). Na podium znalazła się także Konfederacja – zagłosowałoby na nią 15 proc. ankietowanych (bez zmian).

Według nowego sondażu, na Lewicę swój głos oddałoby 5,4 proc. badanych (-0,2 p.p.), zaś na Konfederację Korony Polskiej – 5,3 proc. (-1,4 p.p.).