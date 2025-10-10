W Sejmie sprawa jest jasna. „Kandydatami koalicji na marszałka Sejmu RP są: pan Szymon Hołownia w okresie od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r.; pan Włodzimierz Czarzasty w okresie od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji” – ustalili koalicjanci.

A w izbie refleksji? „Kandydatką koalicji na marszałka Senatu RP w okresie od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r. jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na marszałka Senatu RP na okres od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska” – czytamy w umowie.

Nieoficjalnie: Małgorzata Kidawa-Błońska liczy na przedłużenie funkcji marszałka

Do upływu tego terminu został zaledwie miesiąc, a z naszych rozmów wynika, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przedłużenie urzędowania przez marszałek Kidawę-Błońską. – Wygląda to mniej więcej tak, że pani marszałek jakby nie przyjmuje do wiadomości, że może się wydarzyć jakakolwiek rotacja – mówi jeden z senatorów. – Podobno to ma być ostatnia kadencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w parlamencie i Tusk obiecał jej, że zakończy swoją misję publiczną godnie, na stanowisku marszałka – dodaje inny polityk.

Nie oznacza to jednak, że zmiana nie jest możliwa. Jedną z osób, której nazwisko najczęściej pojawia się na giełdzie kandydatów, jest Tomasz Grodzki, który w 2019 r. dość sensacyjnie został marszałkiem Senatu, po tym, gdy ówczesnej opozycji udało się odbić izbę refleksji z rąk PiS

O jego szansach na powrót do fotela marszałka miałaby świadczyć wypowiedź Donalda Tuska z 2023 r. – Mieliśmy wtedy spotkanie klubu z Tuskiem, podczas którego powiedział mniej więcej coś takiego: „w Sejmie marszałkiem będzie na dwa lata Hołownia, a następnie Czarzasty, zaś w Senacie bardzo cenię Grodzkiego, jednak typuję Kidawę-Błońską, ale też na dwa lata, zaś co potem, to zobaczymy” – relacjonuje jeden z senatorów. Jego zdaniem można było to odczytywać jako sugestię, że w 2025 r. wróci Tomasz Grodzki.