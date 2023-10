Włodzimierz Czarzasty ma wątpliwości

Na przeszkodzie do objęcia funkcji marszałka Senatu przez Biejat mają stać też wątpliwości szefa Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, który waha się, czy tak ważna funkcja powinna przypaść Partii Razem. Sam chciałby zasiąść w fotelu marszałka, tyle że Sejmu, co wykluczyłoby Biejat z podziału stanowisk. Czarzasty ma na to szanse pod warunkiem rotacyjnych zmian na stanowisku marszałka Sejmu, a – jak powiedział we wtorek w TVN24 rzecznik PO Jan Grabiec – takie rozwiązanie jest możliwe. – Nie wykluczamy rotacyjnego pełnienia funkcji marszałka Sejmu, jest to jedna z opcji – podkreślił Grabiec.

Pytany o to, czy Kidawa-Błońska zostanie marszałkiem Senatu, powiedział, że na razie nie jest to rozstrzygnięte. – Natomiast na pewno Donaldowi Tuskowi zależy na partycypacji kobiet w udziale władzy, ale kto to będzie i czy w Senacie, pokażą najbliższe dni – przekazał.

– Objęcie tej funkcji przez Kidawę-Błońską jest pewne na 99 proc. – ocenia zaś jeden z naszych rozmówców w klubie KO.

Zarówno Kidawa-Błońska, jak i Biejat, nie chcą komentować tych spekulacji. – Moim zdaniem ułożenie prezydiów Sejmu i Senatu to kwestia kilku dni – mówi tylko Magdalena Biejat.