Włodzimierz Czarzasty: Umowa koalicyjna - bardzo szeroki kompromis

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jest moment, w którym "trzeba wznieść się ponad podziały".

- Ta umowa to jest umowa bardzo szerokiego kompromisu. W kompromisie zwykle to jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony i nikt nie jest do końca niezadowolony. Ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce. To jest stworzenie perspektywy i zrealizowanie Polski, która będzie Polską tolerancyjną, Polską otwartą, Polską praworządną, Polską odpowiedzialną, Polską, która będzie miała swoje silne miejsce, na które zasługuje w ramach UE, poważnego gracza na arenie światowej - mówił były szef SLD.

- Wchodzimy w ten kompromis, jako Lewica, uznajemy ten kompromis - zadeklarował. - Mam osobiście wielką satysfakcję i nikt tej satysfakcji w tej kadencji Lewicy nie zabierze. Po 18 latach mamy szansę wdrażać części swojego programu. Nie wszystkie, bo kompromis jest kompromisem. Ale po 18 latach w rządzie mamy szansę na to, by te marzenia ludzi, którzy na nas głosowali się zrealizowały. Nie rezygnujemy z żadnego z naszych postulatów programowych - powiedział Czarzasty.

Wyniki wyborów 2023

Wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 15 października. Do Sejmu dostali się przedstawiciele pięciu komitetów wyborczych. W nowym Sejmie KW PiS będzie miało 194 mandaty, Koalicja Obywatelska - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, zaś Konfederacja - 18. Koalicja KO-TD-NL miałaby 248 głosów w Sejmie X kadencji.

Po wyborach w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą reprezentowane w Sejmie. - Mamy dwóch kandydatów do stanowiska premiera, mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera - ogłosił po zakończeniu rozmów prezydent Duda. Dodał, że jedna grupa to Zjednoczona Prawica, druga - Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica.