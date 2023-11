Leszek Miller: Zgniły kompromis w koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy

Miller sceptycznie wyraził się o pomyśle rotacji na stanowisku marszałka Sejmu, na którą mieli zgodzić się koalicjanci. Na mocy porozumienia przez dwa lata marszałkiem Sejmu ma być Szymon Hołownia, przez kolejne dwa - Włodzimierz Czarzasty.



Leszek Miller: Rotacyjny marszałek Sejmu? Kuglarska sztuczka

Zdaniem byłego premiera nie jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego?



- Chodzi i o powagę Sejmu, i o stabilizację, i o stabilność władzy, i konsekwencję. Ten pomysł z rotacyjnym marszałkiem to jest kuglarska sztuczka. Jeżeli można by zachować w tej sprawie jakąś konsekwencję to rzeczywiście powiedzieć tak: kadencja marszałka Sejmu trwa dwa lata i po dwóch latach zmieniamy wszystko: wicemarszałków, przewodniczących komisji - wyjaśnił Miller dodając, że tak właśnie wygląda to w Parlamencie Europejskim, na casus którego koalicjanci się powołują.



Miller mówił też, że takie rozwiązanie w polskim Sejmie "to dowód na to, że w koalicji w tej sprawie panowało bardzo duże napięcie i że jest to kompromis z gatunku zgniłych kompromisów".