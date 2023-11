Lista ministrów gotowa? Donald Tusk: Gdybyśmy musieli dziś przedstawić rząd, bylibyśmy gotowi

- Rocznica niepodległości bardzo nas zobowiązuje. Pokazanie, że dla Polski można pracować szybko, zgodnie, w harmonii, przy różnicach poglądów - mówił. Deklarował, że KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica są gotowe do wzięcia odpowiedzialności za kraj.

Nowy rząd. Czy Donald Tusk ma kandydatów na ministrów?

Po podpisaniu umowy koalicyjnej Donald Tusk był w kontekście formowania się nowego rządu pytany przez dziennikarzy o "dopięcie tematów". - Mam poczucie, że to jest prosta. Czy ostatnia? - odparł. Wspomniał o "grach między prezydentem Dudą a PiS-em". - To jeszcze trochę czasu nas wszystkich będzie kosztowało i Polskę też. Ale jeśli chodzi o naszą robotę, to właściwie od samego początku jesteśmy na prostej - dodał.



- Zawsze są emocje, oczywiste w tym gronie różnice zdań, ale gotowość, by szukać do skutku trafnych sformułowań, które łączą, a nie różnią, to było naprawdę imponujące i muszę powiedzieć, że poczułem taki oddech fajnej, nowoczesnej, patriotycznej polityki, gdzie wszyscy szukają tego, co może skleić - mówił Donald Tusk.



Przewodniczący Platformy Obywatelskiej został zapytany, czy ma kandydatów na ministrów. - Te najbardziej delikatne kwestie, dotyczące personaliów, one przeszły najłagodniej, powiedziałbym - odparł.

Zastrzegł, że "lista (członków - red.) przyszłego rządu powinna być przedstawiona w Sejmie", a w gazetach nie powinno być przecieków na jej temat.