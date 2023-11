Konfederacja bez wicemarszałka Sejmu? Dariusz Joński: Prezydium dla największych ugrupowań

W wyborach parlamentarnych Lewica uzyskała 1,859 mln głosów (8,61 proc.) i wprowadziła 26 posłów, Konfederacja zdobyła 1,547 mln głosów (7,16 proc.) i tworzy klub 18 posłów. Kandydatem Konfederacji na wicemarszałka Sejmu miał być współprzewodniczący tej formacji, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

"W związku ze sprawą wicemarszałka dla Konfederacji, widzę zdziwienie, że PO ma takie same podejście do demokracji i parlamentaryzmu jak PiS. Co tu się będzie działo, jak już się okaże, że obie partie tak samo widzą też praworządność :)" - tak sprawę sprzeciwu wobec przyznania Konfederacji miejsca w prezydium Sejmu skomentował Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji i szef partii Nowa Nadzieja.

Posłanka Paulina Matysiak z partii Razem (klub Lewicy) oceniła na platformie X (dawniej Twitter), że wszystkie siły polityczne, które mogą w Sejmie utworzyć klub (czyli mają co najmniej 15 posłów) "powinny mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu". Zdaniem Matysiak, byłoby to uczciwe.

Inny pogląd wyraziły na antenie Polsat News Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) i Monika Wielichowska z KO. Ich zdaniem, Konfederacja nie powinna mieć stanowiska wicemarszałka. - Konfederacja nie mieści się w ramach demokratycznej debaty - mówiła Dziemianowicz-Bąk. - Konfederacja jest Konfederacją - tak swój sprzeciw argumentowała posłanka KO.