- To liderzy będą dzisiaj o godzinie 12 ogłaszali konkretny plan dla Polski. Będą tam rozwiązania, które są bardzo konkretne, ale będą też rozwiązania kierunkowe. Ale co najważniejsze jest to umowa na cztery lata, nie jest to umowa na chwilę - zapewnił.



Co pojawi się w umowie koalicyjnej KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi?

Gawkowski był dopytywany czy w umowie koalicyjnej pojawią się konkretne deklaracje dotyczące np. CPK czy też kwoty wolnej od podatku, którą KO chciała podnieść do 60 tys. zł.



- Są zapisy, które wskazują dlaczego chcemy Polską rządzić - odparł. - Pojawią się elementy infrastrukturalne, czyli sprawy dotyczące np. CPK. Pojawia się sprawy dotyczące nowego ładu społecznego - dodał.



- Nikt nie będzie zabierał programów społecznych i to jest jasne - zapewnił jednocześnie.



Następnie Gawkowskiego spytano o to czy w umowie koalicyjnej znajdzie się sprawa aborcji. KO i Nowa Lewica zapowiadały w kampanii wyborczej wprowadzenie aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży. Temu rozwiązaniu sprzeciwiają się jednak PSL i Polska 2050, które opowiadają się za powrotem tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku TK z jesieni 2020 roku oraz referendum ws. aborcji.