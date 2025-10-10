Rzeczpospolita

Plus Minus
W historii nasza przyszłość

Bez znajomości naszych dziejów tracimy tożsamość i kompas. Dlatego w infrastrukturze państwa polskiego instytucje takie jak Instytut Pamięci Narodowej wciąż mają do odegrania niebagatelną rolę.

Publikacja: 10.10.2025 15:00

Gry, warsztaty, nowe technologie czekają na gości Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi.

Gry, warsztaty, nowe technologie czekają na gości Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi. Jak ciekawy to sposób obcowania z historią wiedzą już ci, którzy uczestniczyli w Kongresie Pamięci Narodowej w Warszawie w 2023 r.

Foto: IPN

Karol Polejowski

Przewrócili mnie na ziemię, skuli ręce kajdankami i wciągnęli do pokoju” – wspomina Tomasz Dzieran „Drago”. Był luty 1982 r. 21-letni Dzieran, etatowy działacz łódzkiej Solidarności, nie pogodził się z wprowadzonym dwa miesiące wcześniej stanem wojennym i próbował zagrzewać rodaków do oporu. Za powielanie i kolportaż ulotek „szkalujących władze PRL” został wkrótce skazany przez sąd wojskowy na trzy lata więzienia. „Komuniści próbowali dosłownie wszystkiego, by nas złamać” – opowiada w wywiadzie rzece „Mój przyjaciel Drago”.

