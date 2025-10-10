Obchodziliśmy niedawno Dzień Batmana – święto fikcyjnej postaci, która od ponad 80 lat nie schodzi z kulturowej sceny. Dla jednych to miły rytuał nostalgii, dla innych okazja do rodzinnej wycieczki do kina lub księgarni. Ale pod tą powierzchnią czai się coś więcej. Gdy świat wokół coraz częściej wymyka się z ram znanych kategorii – politycznych, moralnych, egzystencjalnych – Batman powraca jako figura nie tyle nadziei, co nieustępliwej obecności. Cień, który nie zniknie.