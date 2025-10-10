Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 10.10.2025 14:24 Publikacja: 10.10.2025 14:20
Za dekadę wygasną wyłączne prawa DC Comics do postaci Batmana, więc markę czeka era remiksów, eksperymentów i chaosu. Która z masek dzisiejszej ikony popkultury się wtedy ostanie? Na zdjęciu: Batman, jako pierwszy z superbohaterów, zostawia odcisk dłoni w hollywoodzkiej Alei Sław, 26 września 2024 r.
Foto: VALERIE MACON/AFP
Obchodziliśmy niedawno Dzień Batmana – święto fikcyjnej postaci, która od ponad 80 lat nie schodzi z kulturowej sceny. Dla jednych to miły rytuał nostalgii, dla innych okazja do rodzinnej wycieczki do kina lub księgarni. Ale pod tą powierzchnią czai się coś więcej. Gdy świat wokół coraz częściej wymyka się z ram znanych kategorii – politycznych, moralnych, egzystencjalnych – Batman powraca jako figura nie tyle nadziei, co nieustępliwej obecności. Cień, który nie zniknie.
