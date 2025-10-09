Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy przygotowani do konfliktu. Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać

W kontekście zbrojeń Kaczyński ocenił, że „ambicje (rządu PiS – red.), ale ambicje zupełnie realne, były znacznie większe”. - Po zmianie władzy zostały zredukowane. Różnego rodzaju zakupy, poziom wzrostu liczebnego sił zbrojnych, szkolenia rezerwistów, to wszystko wyraźnie spadło. My naprawdę nie mamy powodu, aby się z tego cieszyć. Dzisiaj Polska ciągle nie jest przygotowana do konfliktu zbrojnego. Niestety ten konflikt zbrojny jest bardzo prawdopodobny, tym bardziej prawdopodobny im bardziej nie jesteśmy do tego przygotowani – ostrzegł.

Kaczyński mówił w tym kontekście o wsparciu, jakiego udziela Polsce NATO w ochronie wschodniej granicy. - Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać, jest to najlepszy dowód tego, że nie jesteśmy przygotowani. Dobrze, że przylatują, ze względów bezpieczeństwa i ze względu na to, że jest to demonstracja jedności NATO. Ale powinniśmy być w tych wszystkich przedsięwzięciach znacznie bardziej zaawansowani niż jesteśmy w tej chwili – stwierdził.

Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać, jest to najlepszy dowód tego, że nie jesteśmy przygotowani (na konflikt zbrojny) Jarosław Kaczyński, prezes PiS

- Ja nie wiem jakie będzie ostateczne podliczenie roku 2025, ale nie sądzę, by wypadki na obronę przekroczyły 4 proc. Sądzę, że będą poniżej 4 proc. Powinno być 5 proc., a ja uważam, ze dzisiaj mamy taką sytuację, że Polska powinna wydawać na zbrojenia 6, 7 proc. PKB, a być może przyjdzie czas , że jeszcze więcej. My nie chcemy wojny, ale wojny można uniknąć tylko wtedy, jeśli nasze siły będą odstraszające. Rosji się nie będzie to opłacać. Rosja uderza wtedy, kiedy uznaje, że przeciwnik jest słaby, jest miękki – oświadczył prezes PiS.

- Nie można być miękkim, ten mur musi być wysoki, solidny i bardzo zabezpieczony – podsumował.