Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jarosław Kaczyński mówi, że Polska powinna wydawać na armię 6-7 proc. PKB

My nie chcemy wojny, ale wojny można uniknąć tylko wtedy, jeśli nasze siły będą odstraszające - mówił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński apelując o poziom wydatków na obronność wyższy, niż postuluje Donald Trump i NATO.

Publikacja: 09.10.2025 13:26

Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński

Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

Kaczyński był pytany o budżet i wydatki na obronność w nim zapisane – z projektu budżetu na 2026 rok wynika, że Polska zamierza przeznaczyć na obronność ok. 200 mld złotych co stanowi równowartość 4,8 proc. PKB. NATO postuluje, by państwa sojusznicze wydawały na obronność 5 proc. PKB – przy czym 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na zwiększanie potencjału sił zbrojnych (pozostałe 1,5 proc. może być przeznaczane m.in. na infrastrukturę, która przyczynia się do zwiększenia obronności państwa. 

Reklama
Reklama

Jarosław Kaczyński: Fatalny budżet, może wrócić bezrobocie

- Ten budżet jest fatalny, wręcz tragiczny dla Polski, dla polskiej gospodarki. On jest kolejnym przejawem bardzo głębokiego kryzysu finansów publicznych. A kryzys finansów publicznych przekłada się prędzej czy później na kryzys gospodarczy. Zwykle przez inflację, bezrobocie. W tej chwili bezrobocie wzrosło, ale to nie jest jeszcze poziom krytyczny. Ale przy takim biegu wydarzeń (...) bezrobocie może wrócić - ostrzegał w odpowiedzi prezes PiS. 

Wydatki na obronność w państwach NATO

Wydatki na obronność w państwach NATO

Foto: PAP

- Dochody państwa mogłyby być wyższe, wyraźnie wyższe gdyby ta władza samym swoim istnieniem nie była zachętą do nadużyć, a poza tym podjęto cały szereg działań (...) które ułatwiają nadużycia. Dlatego my w żadnym wypadku tego nie poprzemy (...) - dodał.

Reklama
Reklama

Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy przygotowani do konfliktu. Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać

W kontekście zbrojeń Kaczyński ocenił, że „ambicje (rządu PiS – red.), ale ambicje zupełnie realne, były znacznie większe”. - Po zmianie władzy zostały zredukowane. Różnego rodzaju zakupy, poziom wzrostu liczebnego sił zbrojnych, szkolenia rezerwistów, to wszystko wyraźnie spadło. My naprawdę nie mamy powodu, aby się z tego cieszyć. Dzisiaj Polska ciągle nie jest przygotowana do konfliktu zbrojnego. Niestety ten konflikt zbrojny jest bardzo prawdopodobny, tym bardziej prawdopodobny im bardziej nie jesteśmy do tego przygotowani – ostrzegł. 

Czytaj więcej

Żołnierze jednostki obrony powietrznej 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej obserwują niebo podczas zm
Przemysł Zbrojeniowy
Giganci zbrojeniowi nie spieszą się do Kijowa. Ukraina buduje sama

Kaczyński mówił w tym kontekście o wsparciu, jakiego udziela Polsce NATO w ochronie wschodniej granicy. - Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać, jest to najlepszy dowód tego, że nie jesteśmy przygotowani. Dobrze, że przylatują, ze względów bezpieczeństwa i ze względu na to, że jest to demonstracja jedności NATO. Ale powinniśmy być w tych wszystkich przedsięwzięciach znacznie bardziej zaawansowani niż jesteśmy w tej chwili – stwierdził. 

Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać, jest to najlepszy dowód tego, że nie jesteśmy przygotowani (na konflikt zbrojny)

Jarosław Kaczyński, prezes PiS

- Ja nie wiem jakie będzie ostateczne podliczenie roku 2025, ale nie sądzę, by wypadki na obronę przekroczyły 4 proc. Sądzę, że będą poniżej 4 proc. Powinno być 5 proc., a ja uważam, ze dzisiaj mamy taką sytuację, że Polska powinna wydawać na zbrojenia 6, 7 proc. PKB, a być może przyjdzie czas , że jeszcze więcej. My nie chcemy wojny, ale wojny można uniknąć tylko wtedy, jeśli nasze siły będą odstraszające. Rosji się nie będzie to opłacać. Rosja uderza wtedy, kiedy uznaje, że przeciwnik jest słaby, jest miękki – oświadczył prezes PiS.

- Nie można być miękkim, ten mur musi być wysoki, solidny i bardzo zabezpieczony – podsumował. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Rząd Służby Mundurowe Wojsko Osoby Jarosław Kaczyński

Kaczyński był pytany o budżet i wydatki na obronność w nim zapisane – z projektu budżetu na 2026 rok wynika, że Polska zamierza przeznaczyć na obronność ok. 200 mld złotych co stanowi równowartość 4,8 proc. PKB. NATO postuluje, by państwa sojusznicze wydawały na obronność 5 proc. PKB – przy czym 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na zwiększanie potencjału sił zbrojnych (pozostałe 1,5 proc. może być przeznaczane m.in. na infrastrukturę, która przyczynia się do zwiększenia obronności państwa. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prof. Ewa Marciniak
Polityka
Złe wieści dla Polski 2050 i Razem. Prof. Marciniak zdradza wyniki najnowszego sondażu CBOS
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Nawrocki pisze do von der Leyen. Zapowiedział stanowisko Polski w sprawie relokacji migrantów
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
A jeśli Włodzimierz Czarzasty nie zostanie marszałkiem Sejmu? „Słońce też wstanie”
Grzegorz Braun na Marszu Niepodległości 2024
Polityka
Bajońskie wpływy fundacji Grzegorza Brauna. Czy nie łamie ustawy o partiach politycznych?
Reklama
Reklama
e-Wydanie