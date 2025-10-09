Aktualizacja: 09.10.2025 13:31 Publikacja: 09.10.2025 13:26
Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Paweł Supernak
Kaczyński był pytany o budżet i wydatki na obronność w nim zapisane – z projektu budżetu na 2026 rok wynika, że Polska zamierza przeznaczyć na obronność ok. 200 mld złotych co stanowi równowartość 4,8 proc. PKB. NATO postuluje, by państwa sojusznicze wydawały na obronność 5 proc. PKB – przy czym 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na zwiększanie potencjału sił zbrojnych (pozostałe 1,5 proc. może być przeznaczane m.in. na infrastrukturę, która przyczynia się do zwiększenia obronności państwa.
- Ten budżet jest fatalny, wręcz tragiczny dla Polski, dla polskiej gospodarki. On jest kolejnym przejawem bardzo głębokiego kryzysu finansów publicznych. A kryzys finansów publicznych przekłada się prędzej czy później na kryzys gospodarczy. Zwykle przez inflację, bezrobocie. W tej chwili bezrobocie wzrosło, ale to nie jest jeszcze poziom krytyczny. Ale przy takim biegu wydarzeń (...) bezrobocie może wrócić - ostrzegał w odpowiedzi prezes PiS.
Wydatki na obronność w państwach NATO
Foto: PAP
- Dochody państwa mogłyby być wyższe, wyraźnie wyższe gdyby ta władza samym swoim istnieniem nie była zachętą do nadużyć, a poza tym podjęto cały szereg działań (...) które ułatwiają nadużycia. Dlatego my w żadnym wypadku tego nie poprzemy (...) - dodał.
W kontekście zbrojeń Kaczyński ocenił, że „ambicje (rządu PiS – red.), ale ambicje zupełnie realne, były znacznie większe”. - Po zmianie władzy zostały zredukowane. Różnego rodzaju zakupy, poziom wzrostu liczebnego sił zbrojnych, szkolenia rezerwistów, to wszystko wyraźnie spadło. My naprawdę nie mamy powodu, aby się z tego cieszyć. Dzisiaj Polska ciągle nie jest przygotowana do konfliktu zbrojnego. Niestety ten konflikt zbrojny jest bardzo prawdopodobny, tym bardziej prawdopodobny im bardziej nie jesteśmy do tego przygotowani – ostrzegł.
Czytaj więcej
Mimo wielu deklaracji o współpracy, zachodnie koncerny nie ruszyły z przytupem z wytwarzaniem uzb...
Kaczyński mówił w tym kontekście o wsparciu, jakiego udziela Polsce NATO w ochronie wschodniej granicy. - Muszą przylatywać samoloty z zewnątrz, żeby nas wspierać, jest to najlepszy dowód tego, że nie jesteśmy przygotowani. Dobrze, że przylatują, ze względów bezpieczeństwa i ze względu na to, że jest to demonstracja jedności NATO. Ale powinniśmy być w tych wszystkich przedsięwzięciach znacznie bardziej zaawansowani niż jesteśmy w tej chwili – stwierdził.
Jarosław Kaczyński, prezes PiS
- Ja nie wiem jakie będzie ostateczne podliczenie roku 2025, ale nie sądzę, by wypadki na obronę przekroczyły 4 proc. Sądzę, że będą poniżej 4 proc. Powinno być 5 proc., a ja uważam, ze dzisiaj mamy taką sytuację, że Polska powinna wydawać na zbrojenia 6, 7 proc. PKB, a być może przyjdzie czas , że jeszcze więcej. My nie chcemy wojny, ale wojny można uniknąć tylko wtedy, jeśli nasze siły będą odstraszające. Rosji się nie będzie to opłacać. Rosja uderza wtedy, kiedy uznaje, że przeciwnik jest słaby, jest miękki – oświadczył prezes PiS.
- Nie można być miękkim, ten mur musi być wysoki, solidny i bardzo zabezpieczony – podsumował.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kaczyński był pytany o budżet i wydatki na obronność w nim zapisane – z projektu budżetu na 2026 rok wynika, że Polska zamierza przeznaczyć na obronność ok. 200 mld złotych co stanowi równowartość 4,8 proc. PKB. NATO postuluje, by państwa sojusznicze wydawały na obronność 5 proc. PKB – przy czym 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na zwiększanie potencjału sił zbrojnych (pozostałe 1,5 proc. może być przeznaczane m.in. na infrastrukturę, która przyczynia się do zwiększenia obronności państwa.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
– Dzisiaj na czele rankingu partyjnego sytuuje się Prawo i Sprawiedliwość – mówi w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świde...
„Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w...
Dla mnie priorytetem jest koalicja. Nikt nie będzie rozwalał koalicji ze względu na jeden czy drugi fakt - mówił...
W ciągu pięciu lat aż ośmiokrotnie wzrosły kwoty, jakie Fundacja Osuchowa europosła Grzegorza Brauna otrzymuje z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas