Jak poinformował Discord, atak hakerski był wymierzony w firmę zewnętrzną, która pomagała w weryfikacji wieku jej użytkowników. Popularna zwłaszcza wśród graczy platforma komunikacyjna, z której korzysta ponad 200 milionów użytkowników na całym świecie, wzmocniła jakiś czas temu środki weryfikacji wieku w odpowiedzi na obawy, że niektóre jej serwery były wykorzystywane do rozpowszechniania materiałów pornograficznych i ekstremistycznych. W celu weryfikacji wieku, internauci mogli udostępniać zdjęcia dokumentów tożsamości zewnętrznemu dostawcy usług obsługi klienta.
To właśnie te dane znalazły się na celowniku cyberprzestępców. Jak przyznał Discord, w wyniku ataku mogło dojść do wycieku danych około 70 000 użytkowników. Mogę one obejmować oficjalne zdjęcia dokumentów tożsamości, dane osobowe, częściowe dane kart kredytowych oraz wiadomości wymieniane z agentami obsługi klienta Discorda.
Amerykańska platforma zapewniła, że nie ujawnione zostały pełne dane kart kredytowych, hasła ani wiadomości i aktywność użytkowników poza rozmowami z obsługą klienta Discorda. Sama platforma nie została bezpośrednio naruszona. Jak dodano, skontaktowano się ze wszystkimi poszkodowanymi użytkownikami, a Discord współpracuje z organami ścigania w celu zbadania sprawy.
Platforma oświadczyła też, że cofnęła dostawcy usług obsługi klienta dostęp do systemu, który padł ofiarą cyberataku. Discord nie ujawnił nazwy zaangażowanej w to firmy zewnętrznej.
Jak zauważa BBC, niektórzy internauci twierdzą, że wyciek danych był większy, niż ujawnił to Discord. Rzecznik firmy stanowczo jednak zaprzecza tym podejrzeniom i jego zdaniem, twierdzenia te stanowią „część próby wymuszenia okupu”. Dodał również, że naruszenie nie było atakiem typu ransomware.
Źródło: rp.pl, BBC
