Jak informuje portal CyberDefence24 specjalizujący się w problematyce cyberbezpieczeństwa, na jednej ze stron hakerskich pojawił się niepokojący dokument ujawniający dane logowania do ponad 140 tysięcy unikalnych kont. Ten zmasowany atak cyberprzestępców na dane Polaków jest wyjątkowo groźny, ponieważ udostępniony plik tekstowy zawiera adresy URL konkretnych serwisów, w tym mediów społecznościowych i kont e-mailowych. Mają one pochodzić z różnych domen internetowych, w tym państwowych – gov.pl.
Portal CyberDefence24 podaje, że dokument liczy ponad 200 tysięcy linijek, a w każdym wierszu ujawniono adres URL, adres e-mail lub login oraz hasła w formie tekstu. Hakerzy najprawdopodobniej zastosowali złośliwe oprogramowanie typu infostealer, używane między innymi do kradzieży danych logowania.
Jak wskazuje portal, część wykradzionych danych może być stosunkowo nowa, co sugerują hasła, w których zawarto lata 2022-2025. W dokumencie znajduje się 386 fraz, które wskazują właśnie na to, że hasła zostały stworzone w ciągu ostatnich trzech lat. Plik nie zawiera żadnych fraz z końcówkami 2026 bądź 2027, co świadczy o tym, że użytkownicy mają tendencję do używania aktualnego roku w swoich hasłach.
CyberDefence24 wymienił, że z 200 924 wierszy udało się wyodrębnić:
Warto pamiętać, że ataki cyberprzestępców są niebezpieczne zwłaszcza dla osób, które podczas logowania do kont nie korzystają z dwuetapowego uwierzytelniania ani nie stosują długich, unikalnych haseł. Takie środki ostrożności utrudniają hakerom złamanie pojedynczego hasła, ale też włamanie się do innych kont użytkownika.
Źródło: CyberDefence24
