„Po weryfikacji potwierdziliśmy, że incydent rzeczywiście miał miejsce. Luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta” – poinformował bank. Podkreślił również, że incydent nie dotyczy systemów transakcyjnych banku, a dane klientów nie zostały ujawnione. Nie zostały również ujawnione żadne prywatne dane pracowników, ani dane poufne banku i spółek.

– W komunikacie banku nie podano wielu szczegółów, ale na podstawie dostępnych informacji możliwe, że była to sytuacja tzw. odpowiedzialnego ujawnienia podatności, w której etyczny haker natrafił na lukę w zabezpieczeniach i anonimowo poinformował o niej bank. Chociaż taka forma zgłoszenia jest najbardziej pożądana, alternatywą mogła być znacznie poważniejsza sytuacja, gdyby przestępca zdołał wykraść dane i wykorzystać je do dalszych ataków – komentuje Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos. Wtóruje mu Dawid Zięcina, ekspert z firmy DAGMA Bezpieczeństwo IT.

– Nie do końca jasna jest postawa osoby zgłaszającej dostępność danych pracowników banku w publicznym internecie. Nie ma mowy o okupie czy innych żądaniach zgłaszającego. Takie zgłoszenia w dobrej wierze są często spotykaną praktyką. Niektóre firmy w ramach zachęty do zgłaszania takich i podobnych sytuacji mają swój program z nagrodami dla zgłaszających – mówi Zięcina. Dodaje, że żadna ze znanych zorganizowanych grup cyberprzestępczych i haktywistycznych nie opublikowała informacji o przejęciu danych, o których mowa w komunikacie banku. Nie jest również jasne, czy dane te były udostępnione celowo czy przypadkowo. Sklasyfikowanie tego zdarzenia jako incydent sugeruje jednak, że dostęp do źródła tych danych nie powinien być tak szeroki.

Ile jest cyberataków na banki

Globalne dane z raportu Sophos pokazują, że 90 proc. instytucji finansowych dotkniętych atakiem ransomware w ubiegłym roku odnotowało próby naruszenia ich kopii zapasowych przez cyberprzestępców. Niemal połowa tych prób zakończyła się sukcesem. W większości przypadków (62 proc.) zaszyfrowane dane udało się odzyskać dzięki kopiom zapasowym, jednak połowa firm i tak zdecydowała się zapłacić okup. To pokazuje, jak ogromna presja spoczywa na instytucjach finansowych i jak istotne jest skuteczne zabezpieczanie wszystkich przetwarzanych przez nie danych, aby ograniczyć ryzyko kosztownych konsekwencji incydentów.

W Polsce aktywność przestępców w sektorze finansowym również systematycznie rośnie. W 2024 r. CSIRT KNF zidentyfikował 175 domen związanych tylko z oszustwami bankowymi. Cyberprzestępcy na tworzonych przez siebie stronach internetowych podszywali się pod podmioty rynku finansowego i wykorzystywali je do kradzieży danych do logowania do bankowości.