Raport o stanie cyberbezpieczeństwa Polski. Rekordowa liczba ataków w 2024 r.

W sumie CSIRT-y poziomu krajowego zarejestrowały w ub.r. 111,66 tys. incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego (wzrost o 23 proc.). Z tego CSIRT NASK zarejestrował, czyli potwierdził, 103,45 tys. (wzrost o 29 proc. rok do roku), a CSIRT GOV - 3,99 tys. (spadek o 16 proc.). Natomiast CSIRT MON 4,22 tys. (spadek o 28 proc. rok do roku).

Nie zarejestrowano przy tym zdarzeń o charakterze krytycznym, były o charakterze poważnym.

Skokowa liczba zgłoszeń ataków hakerskich

Zgłoszeń CSIRT-y otrzymały o wiele więcej bo prawie 630 tys. incydentów naruszeń systemów teleinformatycznych, co oznacza wzrost roku do roku o 60 proc.

Także w 2025 r. spodziewany jest wzrost takich prób, mimo że szczelność systemów łączności elektronicznej jest ciągle zwiększana. Dla przykładu, w 2024 r. uruchomiony został system pozwalający operatorom telekomunikacyjnym na blokowanie wiadomości SMS przygotowanych zgodnie ze wzorcem wiadomości smichingowej.

Przypomnijmy, że smishing to próba wyłudzenia wrażliwych informacji lub sprowokowania użytkownika do ich użycia, a ostateczny ich cel to zwykle wyłudzenie lub kradzież pieniędzy.