W Europie usługi takie zdominowane są przez amerykańskie firmy – szacuje się, że należy do nich ponad 80 proc. tego rynku. Tylko Microsoft Azure, Amazon Web Services i Google Cloud Platform odpowiadają za ok. 70 proc. rynku – wyliczają analitycy Synergy Research Group. Stawkę uzupełniają koncerny Oracle, IBM i Salesforce.

– Obywatele UE powinni mieć wybór, czy korzystają z narzędzi amerykańskich, czy europejskich, znając ich plusy i minusy oraz potencjalne zagrożenia. W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej wydaje się, że musimy myśleć o bezpieczeństwie europejskim i dbać o suwerenność. A jest to możliwe, bo mamy tworzące i dostarczające usługi chmurowe firmy z europejskimi korzeniami – np. z Włoch Aruba Cloud, z Francji OVHcloud, czy z Polski CloudFerro – wylicza Paszkiewicz. – My dzisiaj w Polsce i w Europie posiadamy wszelkie niezbędne zasoby ludzkie, inżynierów, wiedzę technologiczną, rozwiązania „cloudowe”, narzędzia i pomysły – kontynuuje.

Unijna sztuczna inteligencja

Działania polskiego rządu nie podobają się byłemu ministrowi cyfryzacji Januszowi Cieszyńskiemu. Twierdzi on, że Google czy Microsoft chcą inwestować nad Wisłą, by pobudzić jedynie sprzedaż swoich usług i by polskie firmy, tworząc własne produkty, korzystały z ich technologii. – Premier Tusk tego nie rozumie – podkreśla. Świat dziś idzie w inną stronę, a suwerenność technologiczna jest stawiana coraz wyżej. Ślepy zachwyt tym, co przychodzi do nas z USA czy innych krajów, gdzie te technologie powstają, dawno się skończył – dodaje Cieszyński.

Eksperci sądzą, że Europę stać na to, by budować przeciwwagę dla BigTechów. Zdaniem Roberta Paszkiewicza, jeżeli chcemy mieć tej samej wielkości europejskiego gracza chmurowego, jakim są firmy amerykańskie, to nie ma innej drogi, żeby dojść do tego celu, aniżeli przez zakupy, przez inwestycje, przez rozwój i współpracę. – Tak zbudujemy wspólną gospodarkę, w odróżnieniu od sytuacji, gdy korzystamy z rozwiązań firm trzecich, spoza kontynentu europejskiego – dodaje wiceprezes OVHcloud.

Matthew Griffin, założyciel 311 Institute, też ma wątpliwości. „Zastanawiam się, jak wiele z europejskich ambicji w zakresie sztucznej inteligencji skończy się importem amerykańskiej technologii. Europa mówi o rodzimej AI, ale ciekawie będzie zobaczyć, jaki ostatecznie odsetek będzie stanowiła unijna sztuczna inteligencja” – napisał na LinkedIn.