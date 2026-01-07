W środę, 7 stycznia, zarząd Warner Bros. Discovery wystosował list do akcjonariuszy spółki, w którym poinformował, że odrzucił wszystkimi głosami zrewidowaną ofertę przejęcia studia przez Paramount Skydance. Wartość transakcji miała opiewać na 108,4 mld dol.

Kierownictwo Warner Bros. Discovery stwierdziło w liście, że oferta Paramount opiera się na „nadzwyczajnej kwocie finansowania dłużnego”. Jak zaznaczono, wykup lewarowany zwiększa ryzyko finalizacji transakcji, stąd udziałowcy powinni odrzucić ofertę.

Zarząd studia podkreślił jednocześnie, że przychyla się do umowy z Netfliksem, który chce przejąć studia telewizyjne i filmowe oraz dział streamingowy Warner Bros. Discovery. Przypomnijmy, że na początku grudnia 2025 roku WBD ogłosiło wygraną Netfliksa w przetargu – gigant streamingowy zgodził się wtedy zapłacić 72 mld dol. za aktywa studia (które nie obejmują biznesu telewizji linearnej Discovery Global, do którego należy grupa TVN z platformą Player.pl).

Paramount Skydance przegrywa walkę o aktywa Warner Bros. Discovery z Netfliksem

Paramount Skydance nie zamierzał jednak poddać się bez walki i kilka dni później złożył ofertę wrogiego przejęcia WBD (wraz z działem telewizji) wartą 108,4 mld dol. Zarząd WBD od początku był niechętny propozycji Paramount i doradzał akcjonariuszom odrzucenie tej oferty. Jak zauważały jednak amerykańskie media, na korzyść Paramount przemawiały polityczne koneksje prezesa Davida Ellisona, wspieranego przez ojca, współzałożyciela Oracle, Larry'ego Ellisona, który ma bliskie powiązania z administracją Donalda Trumpa. Inwestorzy Warner Bros. zadeklarowali wtedy, że będą otwarci na zmienione oferty Paramount, jeśli przedstawi on lepsze warunki transakcji i rozwiąże problemy z warunkami umowy.