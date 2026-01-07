Rzeczpospolita
Warner Bros. Discovery odrzuca nową ofertę Paramount. Co dalej z właścicielem TVN?

Zarząd Warner Bros. Discovery jednogłośnie odrzucił w środę ostatnią próbę wrogiego przejęcia studia przez Paramount Skydance. Jak oceniło kierownictwo, oferta o wartości 108,4 mld dol. stanowi ryzykowny wykup lewarowany, który inwestorzy powinni odrzucić.

Publikacja: 07.01.2026 14:07

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

W środę, 7 stycznia, zarząd Warner Bros. Discovery wystosował list do akcjonariuszy spółki, w którym poinformował, że odrzucił wszystkimi głosami zrewidowaną ofertę przejęcia studia przez Paramount Skydance. Wartość transakcji miała opiewać na 108,4 mld dol.

Kierownictwo Warner Bros. Discovery stwierdziło w liście, że oferta Paramount opiera się na „nadzwyczajnej kwocie finansowania dłużnego”. Jak zaznaczono, wykup lewarowany zwiększa ryzyko finalizacji transakcji, stąd udziałowcy powinni odrzucić ofertę.

Zarząd studia podkreślił jednocześnie, że przychyla się do umowy z Netfliksem, który chce przejąć studia telewizyjne i filmowe oraz dział streamingowy Warner Bros. Discovery. Przypomnijmy, że na początku grudnia 2025 roku WBD ogłosiło wygraną Netfliksa w przetargu – gigant streamingowy zgodził się wtedy zapłacić 72 mld dol. za aktywa studia (które nie obejmują biznesu telewizji linearnej Discovery Global, do którego należy grupa TVN z platformą Player.pl).

Paramount Skydance przegrywa walkę o aktywa Warner Bros. Discovery z Netfliksem

Paramount Skydance nie zamierzał jednak poddać się bez walki i kilka dni później złożył ofertę wrogiego przejęcia WBD (wraz z działem telewizji) wartą 108,4 mld dol. Zarząd WBD od początku był niechętny propozycji Paramount i doradzał akcjonariuszom odrzucenie tej oferty. Jak zauważały jednak amerykańskie media, na korzyść Paramount przemawiały polityczne koneksje prezesa Davida Ellisona, wspieranego przez ojca, współzałożyciela Oracle, Larry'ego Ellisona, który ma bliskie powiązania z administracją Donalda Trumpa. Inwestorzy Warner Bros. zadeklarowali wtedy, że będą otwarci na zmienione oferty Paramount, jeśli przedstawi on lepsze warunki transakcji i rozwiąże problemy z warunkami umowy.

W drugiej połowie grudnia do akcji wkroczył sam Larry Ellison, który zgodził się udzielić gwarancji osobistej w wysokości 40,4 mld dol. w formie finansowania kapitałowego, aby wesprzeć ofertę gotówkową złożoną przez Paramount na zakup Warner Bros. Discovery. Paramount poinformował, że nowe warunki nie zmieniają oferty gotówkowej w wysokości 30 dol. za akcję. Larry Ellison zobowiązał się również nie unieważniać powiernictwa rodziny Ellisonów ani nie przenosić swoich aktywów w trakcie trwania transakcji.

Netflix w tym czasie zrefinansował część kredytu pomostowego w wysokości 59 mld dol., zaciągając tańsze i długoterminowe zadłużenie, by wzmocnić pakiet stanowiący podstawę oferty przejęcia aktywów Warner Bros. Discovery.

Źródło: rp.pl

Firmy Warner Bros Discovery
