Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk
Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 30 proc. ankietowanych przez United Surveys. Oznacza to największy w zestawieniu spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc. – w porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w połowie września. Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które straciło niewiele mniej, niż KO. Obecnie na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 28,5 proc. odpowiadających. Zjednoczona Prawica zanotowała spadek poparcia o 2,2 pkt. proc.
Komentująca wyniki badania dla WP politolożka prof. Renata Mieńkowska-Norkiene zwróciła uwagę, że „KO i PiS kroczą drogą polaryzacji” oraz „trend jest taki, że toczy się gra o wszystko między tymi dwoma ugrupowaniami i o to, z kim będzie koalicja”. Jej zdaniem pierwsze miejsce Koalicji Obywatelskiej to m.in. działanie tzw. efektu flagi.
Na najniższym stopniu podium w sondażu po raz kolejny uplasowała się Konfederacja, która umocniła się na trzecim miejscu. Poparcie dla niej wzrosło od ostatniego badania o 0,9 pkt. proc. i obecnie formacja, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, legitymuje się odsetkiem wskazań wynoszącym 14,7 proc.
W Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Lewicy, po minimalnym wzroście poparcia o 0,2 pkt. proc. – do 7 proc. Blisko progu wyborczego są natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4,7 proc., wzrost poparcia o 0,9 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc. spadek o 0,4 pkt. proc.).
W zestawieniu znalazły się także Partia Razem i Polska 2050. Oba ugrupowania zanotowały identyczny wzrost poparcia – o 1 pkt. proc. Formację Adriana Zandberga popiera 2,2 proc. ankietowanych, a Szymona Hołowni – 2 proc. Odsetek niezdecydowanych wzrósł o 0,9 pkt. proc. do poziomu 6,8 proc.
Z wyliczeń WP wynika, że przy takich wynikach Koalicja Obywatelska miałaby 179 posłów, PiS – 169, Konfederacja – 80, a Lewica – 31. Do uzyskania większości w Sejmie jednej z dwóch największych partii potrzebne byłoby wsparcie Konfederacji.
Sondaż United Surveys został przeprowadzony metodą CATI/CAWI w dniach 26-28 września na próbie 1000 dorosłych Polaków.
Podobne wyniki przyniósł niedawny sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” – Koalicja Obywatelska wyprzedzała w nim PiS (28,7 proc. wobec 28,1 proc.), a dalej znalazły się Konfederacja (13,4 proc.) i Lewica (7,6 proc.). Próg wyborczy przekraczała jednak również Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.).
Polska 2050 Szymona Hołowni notowała w badaniu IBRiS dramatyczny spadek do ok. 1 proc., co eksperci określili jako jej „polityczny zgon”. Wyniki sugerowały, że po wyborach najbardziej oczywistym scenariuszem byłby sojusz PiS z Konfederacją, choć Sławomir Mentzen mógłby postawić Jarosławowi Kaczyńskiemu wysokie warunki koalicyjne. Sondaż wskazał też wzrost poparcia dla PSL, które z 4,1 proc. może liczyć na samodzielne przekroczenie progu, oraz pokazał przepływ elektoratów pomiędzy PiS a Konfederacją.
