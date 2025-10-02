Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 30 proc. ankietowanych przez United Surveys. Oznacza to największy w zestawieniu spadek poparcia – o 2,3 pkt. proc. – w porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w połowie września. Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które straciło niewiele mniej, niż KO. Obecnie na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 28,5 proc. odpowiadających. Zjednoczona Prawica zanotowała spadek poparcia o 2,2 pkt. proc.

Komentująca wyniki badania dla WP politolożka prof. Renata Mieńkowska-Norkiene zwróciła uwagę, że „KO i PiS kroczą drogą polaryzacji” oraz „trend jest taki, że toczy się gra o wszystko między tymi dwoma ugrupowaniami i o to, z kim będzie koalicja”. Jej zdaniem pierwsze miejsce Koalicji Obywatelskiej to m.in. działanie tzw. efektu flagi.

Nowy sondaż United Surveys: Grzegorz Braun poza Sejmem, za PSL-em

Na najniższym stopniu podium w sondażu po raz kolejny uplasowała się Konfederacja, która umocniła się na trzecim miejscu. Poparcie dla niej wzrosło od ostatniego badania o 0,9 pkt. proc. i obecnie formacja, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, legitymuje się odsetkiem wskazań wynoszącym 14,7 proc.

W Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Lewicy, po minimalnym wzroście poparcia o 0,2 pkt. proc. – do 7 proc. Blisko progu wyborczego są natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4,7 proc., wzrost poparcia o 0,9 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,1 proc. spadek o 0,4 pkt. proc.).