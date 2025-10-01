Prezydentowi ufa 58 proc. badanych – wynika z sondażu przeprowadzonego między 11 a 22 września przez CBOS (wzrost w ciągu miesiąca o 6 punktów proc.). Brak zaufania do Nawrockiego deklaruje 25 proc. respondentów (spadek o 6 punktów proc.) a obojętność wobec niego – 12 proc.

Ranking zaufania: Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na podium

Na drugim miejscu jest wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 45 proc. badanych (wzrost o 5 punktów proc.), nie ufa mu 27 proc. (spadek o 2 punkty proc.). Obojętność wobec wicepremiera deklaruje 16 proc. respondentów.

Na podium jest jeszcze Radosław Sikorski – wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych ufa również 45 proc. (wzrost o 2 punkty proc.), nie ufa mu 32 proc. (spadek o 3 punkty proc.) respondentów. Obojętnych wobec Sikorskiego jest 13 proc. respondentów.