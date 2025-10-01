Aktualizacja: 01.10.2025 14:49 Publikacja: 01.10.2025 14:33
Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki i Radosław Sikorski
Foto: PAP
Prezydentowi ufa 58 proc. badanych – wynika z sondażu przeprowadzonego między 11 a 22 września przez CBOS (wzrost w ciągu miesiąca o 6 punktów proc.). Brak zaufania do Nawrockiego deklaruje 25 proc. respondentów (spadek o 6 punktów proc.) a obojętność wobec niego – 12 proc.
Na drugim miejscu jest wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 45 proc. badanych (wzrost o 5 punktów proc.), nie ufa mu 27 proc. (spadek o 2 punkty proc.). Obojętność wobec wicepremiera deklaruje 16 proc. respondentów.
Na podium jest jeszcze Radosław Sikorski – wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych ufa również 45 proc. (wzrost o 2 punkty proc.), nie ufa mu 32 proc. (spadek o 3 punkty proc.) respondentów. Obojętnych wobec Sikorskiego jest 13 proc. respondentów.
Na czele rankingu nieufności znajduje się Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej. Braunowi nie ufa 53 proc. badanych, o 3 punkty proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 26 proc., wzrost o trzy punkty proc.). Drugi jest Jarosław Kaczyński – prezesowi PiS nie ufa 52 proc. respondentów, o 7 punktów proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 31 proc., wzrost o 1 punkt proc.). Trzeci w tym niechlubnym zestawieniu jest Donald Tusk, któremu nie ufa 51 proc. badanych, o 3 punkty proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 36 proc., co stanowi wzrost o 1 punkt proc.).
Ranking zaufania do polityków (11-22 września, CBOS)
Foto: PAP
Jeśli chodzi o innych polityków to pozycję na podium w rankingu zaufania stracił Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei. Mentzenowi ufa obecnie 40 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc.), tyle samo co drugiemu liderowi Konfederacji, prezesowi Ruchu Narodowego Krzysztofowi Bosakowi (zyskał 1 punkt proc. zaufania). Mentzen budzi jednak większą nieufność (36 proc.) niż Bosak (30 proc.).
Rafał Trzaskowski utrzymał zaufanie 40 proc. badanych, o 4 punkty proc. zmniejszył się odsetek osób, które mu nie ufają (z 47 do 43 proc.). O 2 punkty proc. wzrósł odsetek ufających marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni (z 36 do 38 proc.). Hołowni nie ufa 38 proc. badanych (spadek o 5 punktów proc.).
54 proc. badanych deklaruje, że nie znają Adama Szłapki, rzecznika rządu. Szłapce ufa 18 proc., nie ufa 14 proc. badanych. 54 proc. respondentów nie zna również wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL. 50 proc. respondentów zadeklarowało nieznajomość ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, a 47 proc. - minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka, nie zna 41 proc. badanych.
