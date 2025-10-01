Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Duży wzrost zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki umocnił się na czele rankingu zaufania - wynika z wrześniowego badani CBOS-u.

Publikacja: 01.10.2025 14:33

Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki i Radosław Sikorski

Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki i Radosław Sikorski

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Prezydentowi ufa 58 proc. badanych – wynika z sondażu przeprowadzonego między 11 a 22 września przez CBOS (wzrost w ciągu miesiąca o 6 punktów proc.). Brak zaufania do Nawrockiego deklaruje 25 proc. respondentów (spadek o 6 punktów proc.) a obojętność wobec niego – 12 proc.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Polacy krytycznie o pracy Donalda Tuska. Spada odsetek zwolenników rządu

Ranking zaufania: Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na podium

Na drugim miejscu jest wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 45 proc. badanych (wzrost o 5 punktów proc.), nie ufa mu 27 proc. (spadek o 2 punkty proc.). Obojętność wobec wicepremiera deklaruje 16 proc. respondentów.

Na podium jest jeszcze Radosław Sikorski – wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych ufa również 45 proc. (wzrost o 2 punkty proc.), nie ufa mu 32 proc. (spadek o 3 punkty proc.) respondentów. Obojętnych wobec Sikorskiego jest 13 proc. respondentów. 

Reklama
Reklama

Na czele rankingu nieufności znajduje się Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej. Braunowi nie ufa 53 proc. badanych, o 3 punkty proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 26 proc., wzrost o trzy punkty proc.). Drugi jest Jarosław Kaczyński – prezesowi PiS nie ufa 52 proc. respondentów, o 7 punktów proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 31 proc., wzrost o 1 punkt proc.). Trzeci w tym niechlubnym zestawieniu jest Donald Tusk, któremu nie ufa 51 proc. badanych, o 3 punkty proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 36 proc., co stanowi wzrost o 1 punkt proc.). 

Ranking zaufania do polityków (11-22 września, CBOS)

Ranking zaufania do polityków (11-22 września, CBOS)

Foto: PAP

Jeśli chodzi o innych polityków to pozycję na podium w rankingu zaufania stracił Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei. Mentzenowi ufa obecnie 40 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc.), tyle samo co drugiemu liderowi Konfederacji, prezesowi Ruchu Narodowego Krzysztofowi Bosakowi (zyskał 1 punkt proc. zaufania). Mentzen budzi jednak większą nieufność (36 proc.) niż Bosak (30 proc.). 

Rafał Trzaskowski utrzymał zaufanie 40 proc. badanych, o 4 punkty proc. zmniejszył się odsetek osób, które mu nie ufają (z 47 do 43 proc.). O 2 punkty proc. wzrósł odsetek ufających marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni (z 36 do 38 proc.). Hołowni nie ufa 38 proc. badanych (spadek o 5 punktów proc.). 

Sondaż: Polacy nie znają rzecznika rządu i niektórych ministrów

54 proc. badanych deklaruje, że nie znają Adama Szłapki, rzecznika rządu. Szłapce ufa 18 proc., nie ufa 14 proc. badanych. 54 proc. respondentów nie zna również wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL. 50 proc. respondentów zadeklarowało nieznajomość ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, a 47 proc. - minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka, nie zna 41 proc. badanych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Radosław Sikorski Władysław Kosiniak-Kamysz Grzegorz Braun Karol Nawrocki

Prezydentowi ufa 58 proc. badanych – wynika z sondażu przeprowadzonego między 11 a 22 września przez CBOS (wzrost w ciągu miesiąca o 6 punktów proc.). Brak zaufania do Nawrockiego deklaruje 25 proc. respondentów (spadek o 6 punktów proc.) a obojętność wobec niego – 12 proc.

Ranking zaufania: Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski na podium

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty we Wrocławiu
Polityka
Próba sił w PiS? Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu radnych sejmiku
Barbara Oliwiecka
Polityka
Barbara Oliwiecka: Prawie wszyscy członkowie Polski 2050 poparliby Szymona Hołownię
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Władysław Kosiniak-Kamysz: Pierwsze polskie satelity wojskowe w listopadzie trafią na orbitę
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (L) i przewodniczący komisji Ryszard Petru (P) na posiedzeniu sejmow
Polityka
Rozpoczyna się wewnętrzna kampania w Polsce 2050. Ryszard Petru chce zastąpić Szymona Hołownię
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Polacy krytycznie o pracy Donalda Tuska. Spada odsetek zwolenników rządu
Nie lubi Tuska, grał z Lewandowskim. Kim jest Tomasz Froelich, ulubiony Niemiec polskiej prawicy?
Polityka
Nie lubi Tuska, grał z Lewandowskim. Kim jest Tomasz Froelich, ulubiony Niemiec polskiej prawicy?
MSZ, na którego czele stoi Radosław Sikorski, wydał oświadczenie ws. planu zakończenia wojny w Stref
Polityka
Polskie MSZ reaguje na słowa Donalda Trumpa. „Natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych”
Reklama
Reklama
e-Wydanie