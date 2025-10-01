29 proc. Tylu badanych w sondażu CBOS deklaruje się jako zwolennicy rządu

Badanie przeprowadzono w dniach 19–20 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Sondaże: Polacy niezadowoleni z sytuacji w kraju. Spada odsetek zwolenników rządu

Z kolei badanie CBOS (przeprowadzone w dniach 11–22 września) wskazuje, że jeśli chodzi o postrzeganie ogólnej sytuacji w kraju, ci którzy oceniają ją źle, przeważają nad badanymi wyrażającymi pozytywną ocenę.

Niezadowolonych z kierunku zmian w kraju jest 44 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe w ciągu miesiąca), a zadowolonych – 31 proc. (bez zmian). 28 proc. badanych spodziewa się dalszego pogorszenia sytuacji, a 18 proc. – jej poprawy.

Nastroje społeczne (CBOS, 11-22 września) Foto: PAP

Z badania CBOS wynika też, że odsetek przeciwników rządu (46 proc.) znacznie przekracza odsetek jego zwolenników (29 proc.). W ciągu miesiąca odsetek zwolenników rządu spadł o 1 punkt procentowy.