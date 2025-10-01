Aktualizacja: 01.10.2025 07:24 Publikacja: 01.10.2025 07:12
„Zdecydowanie źle” działalność premiera ocenia 41,7 proc. badanych. 11,6 proc. ocenia działalność premiera „raczej źle”. Negatywną ocenę na temat działań szefa rządu wyraża zatem łącznie 53,3 proc. badanych.
„Zdecydowanie dobrze” działalność premiera ocenia 15,7 proc. ankietowanych. Z kolei 24 proc. ocenia ją „raczej dobrze”. Łącznie odsetek pozytywnych ocen działań szefa rządu wynosi więc 39,7 proc.
7,1 proc. badanych nie potrafiło ocenić działalności szefa rządu.
Badanie przeprowadzono w dniach 19–20 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.
Z kolei badanie CBOS (przeprowadzone w dniach 11–22 września) wskazuje, że jeśli chodzi o postrzeganie ogólnej sytuacji w kraju, ci którzy oceniają ją źle, przeważają nad badanymi wyrażającymi pozytywną ocenę.
Niezadowolonych z kierunku zmian w kraju jest 44 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe w ciągu miesiąca), a zadowolonych – 31 proc. (bez zmian). 28 proc. badanych spodziewa się dalszego pogorszenia sytuacji, a 18 proc. – jej poprawy.
Nastroje społeczne (CBOS, 11-22 września)
Foto: PAP
Z badania CBOS wynika też, że odsetek przeciwników rządu (46 proc.) znacznie przekracza odsetek jego zwolenników (29 proc.). W ciągu miesiąca odsetek zwolenników rządu spadł o 1 punkt procentowy.
Ocena rządu (CBOS, 11-22 października)
Foto: PAP
Z ostatniego badania preferencji partyjnych przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że spośród partii tworzących koalicję rządzącą do Sejmu weszłaby tylko KO (ma poparcie 28,7 proc. badanych) oraz Lewica (7,6 proc.). Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL (4,1 proc.) oraz Polska 2050 (1 proc.).
