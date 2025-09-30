Aktualizacja: 30.09.2025 08:05 Publikacja: 30.09.2025 07:50
Lewicę czeka pod koniec roku wyłanianie nowych władz. Najpierw odbędą się wybory władz lokalnych, potem władz wojewódzkich, a 14 grudnia 2025 roku partia wybierze nowego przewodniczącego.
O stanowisko przewodniczącego prawdopodobnie będzie ubiegał się obecny lider, Włodzimierz Czarzasty. Chęć walki o funkcję przewodniczącego wyraził też wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród innych potencjalnych kandydatów wymienia się minister pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaskę oraz właśnie Trelę.
Trela w rozmowie z RMF FM nie chciał przesądzić, czy będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego. - W listopadzie podejmę ostateczną decyzję. Jeszcze jej nie podjąłem. W sobotę mam wybory w swojej organizacji łódzkiej, 8 listopada wybory w województwie łódzkim, po tych wyborach podejmę ostateczną decyzję, ale nie wykluczam startu - dodał.
Dopytywany o dużą liczbę kandydatów na przewodniczącego Lewicy, Trela odparł, że „im więcej osób zainteresowanych startem tym lepiej”. - To pokazuje, że partia żyje, funkcjonuje, ma swoje struktury, sympatyków. Ja się bardzo cieszę bo do takiej Lewicy zapisywałem się w 1999 roku. Cieszę się, że taka Lewica dzisiaj jest - mówił.
Posła pytano też czy jego wizja przewodzenia partii przewiduje pójście do wyborów parlamentarnych wspólnie z Partią Razem. W odpowiedzi stwierdził, że jego wizja partii to „Lewica, która jest jedną lewicą w Polsce ze wszystkimi odnogami”. - Silna, społeczna, socjalna, ale też otwarta na przedsiębiorców, otwarta światopoglądowo - dodał.
W ocenie Treli taka Lewica mogłaby uzyskać w wyborach poparcie rzędu 15-20 proc. i obsadzić w Sejmie 80 miejsc, co dałoby jej możliwość odegrania kluczowej roli w formowaniu przyszłej większości parlamentarnej. SLD, którego sukcesorem jest Lewica, ostatni raz uzyskała dwucyfrowy wynik w wyborach do parlamentu w 2007 roku.
Trela mówił, że jego wizja przewiduje wspólny start w wyborach z Razem, ale też z PPS, Unią Pracy i wieloma innymi, mniejszymi organizacjami lewicowymi.
W kontekście Partii Razem poseł mówił, że Lewicę i to ugrupowanie dzieli „podejście, jeśli chodzi o realizację programu”. - Razem to lewica, która chce o wielkich sprawach tylko mówić - stwierdził dodając, że Lewica woli realizować program „małymi kroczkami”. - Programowo, ideowo, my jesteśmy bardzo blisko praktycznie w każdej sprawie – zaznaczył.
Partia Razem i Lewica wystartowały z jednej listy w wyborach do Sejmu w 2023 roku – uzyskała 8,61 proc. poparcia co przełożyło się na 26 mandatów. Partia Razem nie weszła jednak do rządu, choć do drugiej połowy 2024 roku stanowiła jego zaplecze w parlamencie. 27 października 2024 roku Razem zdecydowała o przejściu do opozycji i utworzyła własne koło parlamentarne w Sejmie.
W najnowszym sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” Lewica uzyskała 6,68 proc. głosów, a Razem – 4,52 proc. (to oznacza, że nie przekroczyłaby progu wyborczego).
