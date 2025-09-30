Lewicę czeka pod koniec roku wyłanianie nowych władz. Najpierw odbędą się wybory władz lokalnych, potem władz wojewódzkich, a 14 grudnia 2025 roku partia wybierze nowego przewodniczącego.

Tomasz Trela: Decyzję o ewentualnym starcie w wyborach na nowego przewodniczącego Lewicy podejmę w listopadzie

O stanowisko przewodniczącego prawdopodobnie będzie ubiegał się obecny lider, Włodzimierz Czarzasty. Chęć walki o funkcję przewodniczącego wyraził też wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród innych potencjalnych kandydatów wymienia się minister pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaskę oraz właśnie Trelę.

Trela w rozmowie z RMF FM nie chciał przesądzić, czy będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego. - W listopadzie podejmę ostateczną decyzję. Jeszcze jej nie podjąłem. W sobotę mam wybory w swojej organizacji łódzkiej, 8 listopada wybory w województwie łódzkim, po tych wyborach podejmę ostateczną decyzję, ale nie wykluczam startu - dodał.

Dopytywany o dużą liczbę kandydatów na przewodniczącego Lewicy, Trela odparł, że „im więcej osób zainteresowanych startem tym lepiej”. - To pokazuje, że partia żyje, funkcjonuje, ma swoje struktury, sympatyków. Ja się bardzo cieszę bo do takiej Lewicy zapisywałem się w 1999 roku. Cieszę się, że taka Lewica dzisiaj jest - mówił.