Wierzą w słowiańskich bogów, składają im ofiary. To czerwona kartka dla Kościoła

Na zdjęciach z obchodów świąt widać czasem dziesiątki osób w długich, lnianych strojach. Wierzą w słowiańskich bogów, składają im ofiary, stają w rytualnym kręgu, a jednocześnie żyją nowoczesnym życiem. Większość z nich to byli katolicy. Grono rodzimowierców w Polsce stopniowo się powiększa.

Publikacja: 02.01.2026 06:00

Rodzimowierstwo słowiańskie to współczesna religia oparta na etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian. Jednym z ważniejszych miejscu kultu jest „święty gaj” we wsi Gajowniki w województwie podlaskim

Nina Nowakowska

U Szymona zaczęło się od zwątpienia. Podobnie jak u większości rodzimowierców słowiańskich zaczął wątpić w religię, w której dorastał, czyli rzymski katolicyzm. Drażniła go hipokryzja niektórych jego przedstawicieli, a w kościelnych modlitwach brakowało mu mistycyzmu. Rozpoczął duchowe poszukiwania i tak pojawili się m.in. Zielonoświątkowcy, Świadkowie Jehowy, buddyści… W pewnym momencie uznał, że jest ateistą. Wiarę odzyskał jednak na studiach, a dokładnie na zajęciach z termodynamiki. – Jeden z wykładowców na ćwiczeniach zadał nam zadanie, które polegało na tym, aby obliczyć prawdopodobieństwo powstania życia na Ziemi, ale nie biorąc pod uwagę rozwiązania, które nazywa się panspermią, czyli że życie zostało tu przyniesione z innych zakątków kosmosu – wspomina w rozmowie z „Plus Minus” Szymon Bronimir Gilis. Wyliczone prawdopodobieństwo okazało się dla niego liczbą tak absurdalnie małą, że wręcz nieprawdopodobną. W ten sposób z ateisty stał się agnostykiem, a potem zajął się codziennością, porzucając na jakiś czas kwestie wiary. Aż do pewnego momentu.

