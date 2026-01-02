Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Chiny zmieniają politykę podatkową wobec prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych?

Jakie działania podejmują Chiny, aby przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu?

Czy rosnące ceny prezerwatyw mogą mieć pozytywny wpływ na sytuację demograficzną Chin?

Chiny kończą z preferencyjnymi stawkami podatku VAT, obowiązującymi od 1994 roku, które obejmowały prezerwatywy i środki antykoncepcyjne. Trzy dekady temu preferencje podatkowe wprowadzono, zgodnie z realizowaniem tzw. polityki jednego dziecka (realizowanej w latach 1980-2015), która miała na celu ograniczenie nadmiernego przyrostu naturalnego. Obecnie jednak Chiny borykają się z przeciwnym problemem – kraj mierzy się z kryzysem demograficznym i podejmuje działania, które mają zwiększyć liczbę urodzeń.

Jak Chiny walczą z kryzysem demograficznym? „Edukacja miłości” na uniwersytetach

Rok 2024 był trzecim rokiem z rzędu, gdy liczba mieszkańców Chin zmniejszała się. W związku ze spadkiem liczby urodzeń Chiny straciły pozycję najludniejszego państwa świata na rzecz Indii.

Od pewnego czasu władze w Pekinie zaczynają uruchamiać programy, których celem jest zwiększenie dzietności w kraju. W grudniu 2024 roku uczelnie wyższe otrzymały polecenie włączenia do programów nauczania tzw. „edukacji o miłości”. Obejmuje ona zajęcia, których celem jest zbudowanie pozytywnego obrazu małżeństwa i posiadania dzieci. Z kolei w listopadzie tego samego roku władze w Pekinie nakazały lokalnym władzom rozpocząć działania promujące posiadanie dzieci i zawieranie małżeństw „w odpowiednim wieku” (im starsze są osoby wchodzące w związek małżeński, tym mniej dzieci się w nim rodzi). W 2025 roku w Chinach zaczęto też wydłużać urlopy macierzyńskie.