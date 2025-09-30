Aktualizacja: 30.09.2025 08:53 Publikacja: 30.09.2025 08:19
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowało 32,87 proc. badanych, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wyniosło 31,12 proc. To oznacza spadek o 1,48 pkt proc.
W poprzednim badaniu na początku września poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości deklarowało 31,63 proc. badanych. Wtedy PiS z poparciem 32,60 proc. ustępowało Koalicji Obywatelskiej niemal o punkt procentowy.
W rozmowie z „Super Expressem” Sergiusz Trzeciak, specjalista marketingu politycznego, komentuje, że choć różnice nie są duże, zmiana na pozycji lidera to dla Koalicji Obywatelskiej „sygnał alarmowy”.
Na trzecim miejscu z poparciem 11,81 proc. znalazła się Konfederacja, która jednak w porównaniu z poprzednim badaniem straciła 0.74 punktu procentowego. Na początku września wskazywało ją 12,55 proc. uczestników badania.
Na kolejnym miejscu, mimo straty o 0,64 punktu procentowego, z poparciem 6,68 proc. znalazła się Nowa Lewica.
Jak komentuje „Super Express”, część wyborców Konfederacji przesunęło swoje poparcie w stronę bardziej radykalnego skrzydła prawicy. W najnowszym sondażu największym wygranym jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która – z wynikiem 6,66 proc. znalazła się na piątym miejscu. To o 1,55 punktu proc. więcej, niż w badaniu na początku września.
Z kolei Partia Razem spadła z 5,49 proc. w poprzednim sondażu niemal o punt procentowy do obecnego wyniku 4,52 proc.
Jak zauważono w opisie sondażu, Polska 2050 Szymona Hołowni zyskała 0,69 pkt proc. (z 3,45 do 4,14 proc. obecnie). Minimalny wzrost (+0,12 pkt proc.) zanotowało również Polskie Stronnictwo Ludowe. To wynik, który nie pozwoliłby PSL-owi na samodzielne przekroczenie trzyprocentowego progu wyborczego.
Żadnej z wymienionych partii nie popiera 0,60 proc. badanych, którzy na pytanie o to, na kogo oddaliby swój głos, wskazało odpowiedź „na inne ugrupiowanie”.
Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster 27-28.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.
