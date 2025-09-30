Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowało 32,87 proc. badanych, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wyniosło 31,12 proc. To oznacza spadek o 1,48 pkt proc.

W poprzednim badaniu na początku września poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości deklarowało 31,63 proc. badanych. Wtedy PiS z poparciem 32,60 proc. ustępowało Koalicji Obywatelskiej niemal o punkt procentowy.

W rozmowie z „Super Expressem” Sergiusz Trzeciak, specjalista marketingu politycznego, komentuje, że choć różnice nie są duże, zmiana na pozycji lidera to dla Koalicji Obywatelskiej „sygnał alarmowy”.

Nowa Lewica traci, zyskuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Na trzecim miejscu z poparciem 11,81 proc. znalazła się Konfederacja, która jednak w porównaniu z poprzednim badaniem straciła 0.74 punktu procentowego. Na początku września wskazywało ją 12,55 proc. uczestników badania.