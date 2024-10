Specyfika testamentu notarialnego. Jak wygląda jego spisywanie?

Zgodnie z art. 950 Kodeksu cywilnego testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Notariusz przygotowuje jego treść zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez osobę rozporządzającą swoim majtkiem. Kolejnym krokiem jest odczytanie dokumentu testatorowi. Po akceptacji treści testator składa na testamencie swój podpis. Następnie notariusz wydaje mu wypis aktu notarialnego. Na wniosek spadkodawcy testament notarialny może zostać wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT). To może ułatwić jego odnalezienie po śmierci spadkodawcy. Wpis do rejestru nie jest jednak wymagany. Co ważne, w NORT może zostać także zarejestrowany testament własnoręczny (jeżeli jest przechowywany przez notariusza).



Testament notarialny a testament holograficzny – najważniejsze różnice

Prawidłowo spisany testament holograficzny ma tę samą moc prawną co testament notarialny. Testament w formie aktu notarialnego postrzegany jest jako forma bardziej bezpieczna niż testament holograficzny. Trudniej jest go podważyć. M.in. dlatego, że na etapie sporządzania testamentu notariusz ma obowiązek czuwania nad tym, by został on spisany zgodnie z prawem. Notariusz powinien np. odstąpić od sporządzenia testamentu, jeżeli poweźmie wątpliwość co do zdolności do czynności prawnych testatora (spadkodawcy).

Testament sporządzony przez notariusza jest też bardziej profesjonalnie i precyzyjnie zredagowany. To zmniejsza prawdopodobieństwo ewentualnych kłótni, nieporozumień czy sporów sądowych między spadkobiercami. Testament notarialny pozwala też na tworzenie zapisów windykacyjnych. Testament spisany samodzielnie takiej możliwości nie daje.

Koszty sporządzenia testamentu u notariusza

Opłata za sporządzenie testamentu zwykłego wynosi maksymalnie 50 zł netto+VAT. Testament zawierający zapis windykacyjny to koszt maksymalnie 200 zł netto+VAT. Testament z zapisem zwykłym czy wydziedziczeniem to opłata w wysokości 150 zł netto+VAT. Za odwołanie testamentu płaci się 30 zł netto+VAT. Do tych kwot trzeba doliczyć koszt sporządzenia wypisu (zależy od liczby stron).