Sądowe postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku nie jest jedynym rozwiązaniem. Szybszą opcją, ale w niektórych sytuacjach niemożliwą do zrealizowania, jest sporządzenie aktu stwierdzenia dziedziczenia u notariusza. Wymaga ona jednak, aby u notariusza jednocześnie stawili się wszyscy spadkobiercy ustawowi oraz testamentowi.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Kto może go złożyć i w jakim celu?

Stwierdzenie nabycia spadku jest niezbędne spadkobiercy do dysponowania majątkiem, który odziedziczył po zmarłym. Dokument poświadczający prawa do spadku jest potrzebny m.in. podczas wypłacania środków pieniężnych z rachunku bankowego zmarłej osoby oraz w celu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? W myśl art. 1025 §1 Kodeksu cywilnego „Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę”. Interes prawny należy z kolei rozumieć jako obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania. Pojęcie osoby mającej interes do złożenia wniosku pokrywa się z zakresem „zainteresowanego”, o którym mówi art. 679 §2 Kodeksu postępowania cywilnego. W praktyce osobą zainteresowaną jest spadkobierca lub jego następcy prawni. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku są także osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy (również z tytułu zapisu windykacyjnego), zapisobierca dalszy, nabywca spadku (udziału spadkowego) oraz wierzyciele spadkodawcy.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to pismo wszczynające postępowanie, dlatego też powinien odpowiadać wymogom formalnym dotyczącym pism procesowych. Brak wszystkich wymaganych załączników lub pominięcie pewnych informacji będzie skutkować wstrzymaniem dalszego biegu pisma. W takim przypadku sąd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Termin na ich uzupełnienie wynosi 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku?