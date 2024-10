Rodzinne ogródki działkowe (ROD) są zakładane na gruntach, które należą do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń ogrodowych. W przypadku, gdy grunt należy do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, można go sprzedać w drodze umowy lub oddać w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie wieczyste lub na czas oznaczony stowarzyszeniom ogrodowym, by założyły i prowadziły ROD. Jeden ROD jest prowadzony przez jedno stowarzyszenie. To ono dzieli teren na ogólny oraz działki, a także zajmuje się budowaniem infrastruktury ogrodowej i zagospodarowaniem. Kto ma prawo do poszczególnych ogródków?

Kto jest właścicielem działki ROD?

Jak mówi ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Zawierana jest ona między stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Jeśli osoba ta chce, aby prawo do działki zostało ustanowione wspólnie z jej małżonkiem, także małżonek zawiera wspomnianą umowę. Co istotne, jedna osoba może mieć ustanowione prawa tylko do jednej działki. Ważne w ustanowieniu praw do działki są nie tylko ustawowe funkcje rodzinnych ogrodów działkowych i działki, lecz także miejsce zamieszkania osoby fizycznej, z którą zawierana jest umowa.

Stowarzyszenie ogrodowe może również oddać w bezpłatne używanie działkę instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

Czytaj więcej Nieruchomości Tych rzeczy nie wolno robić na ROD. Możesz nawet stracić działkę Użytkowanie rodzinnego ogrodu działkowego wiąże się z szeregiem nakazów i obowiązków. Złamanie niektórych zakazów może nawet poskutkować wypowiedzeniem umowy o dzierżawę działki. Których zasad korzystania z ROD należy przestrzegać bezwzględnie?

Czym jest umowa dzierżawy działkowej?

Zgodnie z ustawą umowa dzierżawy działkowej pozwala na zobowiązanie się stowarzyszenia ogrodowego do oddania działkowcowi na czas nieoznaczony działki do używania i pobierania z niej pożytków. Z kolei działkowiec jest zobowiązany do używania działki tak, jak wskazuje jej przeznaczenie, uiszczania odpowiednich opłat oraz przestrzegania regulaminu. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a jeśli działkowiec sobie tego życzy, może złożyć wniosek, by dzierżawa podlegała ujawnieniu w księdze wieczystej.